Milan, pengumuman mengejutkan dari Sevilla soal porsi gaji yang dibayarkan kepada Fofana

Fofana, yang hari ini berbicara dalam konferensi pers, memperkenalkan dirinya seperti ini: "Adaptasinya berjalan sangat baik. Kami berada di tim besar, dengan rekan-rekan hebat yang menyambut kami dengan hangat. Kami sudah beradaptasi, sudah bermain beberapa menit, dan kami mendapat kepercayaan dari staf. Semua tuntas pada menit-menit terakhir bursa transfer, tetapi ketika saya dihubungi Sevilla, saya langsung yakin untuk menjadi pemain klub ini. Saya menempatkan di urutan pertama pihak yang menginginkan saya, saya sudah memberikan kata-kata saya, dan dalam beberapa jam kesepakatan itu diselesaikan. Ada pembicaraan soal kemungkinan kepindahan saya ke beberapa tim, tetapi setelah situasi dengan Lyon, saya mendapat kesempatan untuk datang ke Sevilla dan saya sangat senang. Pada saat itu saya tak bisa memimpikan sesuatu yang lebih baik, itu sempurna. Saya berada di salah satu kawasan terbaik di Eropa untuk ditinggali, presiden sangat membantu, dan tidak seperti itu di semua klub. Semua orang terlibat dalam kehidupan klub. Ini akan berdampak positif pada performa kami di lapangan. Kami harus menjadikan stadion ini sebagai benteng, sehingga kami selalu bisa meraih poin di kandang dan selalu memiliki suporter yang ingin melihat tim mereka. Kami harus kompetitif di setiap pertandingan. Saya bisa memberikan kontribusi dalam kualitas fisik; kekuatan saya adalah kemampuan untuk beradaptasi dengan sangat baik dengan rekan-rekan setim saya. Saya adalah gelandang hibrida; saya bisa bermain lebih ke belakang maupun lebih maju, tetapi saya menyesuaikan diri dengan gaya bermain setiap pemain".