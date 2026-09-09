Youssouf Fofana kemungkinan besar menjalani musim panas paling aneh dalam kariernya sebagai pesepak bola. Gelandang Prancis itu berubah dari salah satu pemain yang paling sering digunakan dalam dua tahun pertamanya di Milan menjadi pemain surplus. Ruben Amorim mencoretnya dari skuad tim dan selama hampir tiga pekan ia berlatih terpisah bersama pemain-pemain lain yang disingkirkan, yakni Tomori, Odogu, dan Nkunku.
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Milan, pengumuman mengejutkan dari Sevilla soal porsi gaji yang dibayarkan kepada Fofana
HARI TERAKHIR
Musim panas di bursa transfer menjadi judul yang tepat untuk Fofana. Mula-mula klub-klub Premier League, Crystal Palace dan Nottingham Forrest, sempat memikirkannya, lalu giliran Juventus dan Galatasaray sebelum kesepakatan dicapai dalam 2 hari terakhir bursa transfer dengan Lyon. Tepatnya saat makan siang pada hari terakhir, ketika klub Prancis itu tampak telah menyelesaikan masalah gaji berkat penjualan, yang kemudian batal, Tagliafico ke Atletico Madrid. Semuanya harus diulang dari awal, waktu menuju penutupan tinggal beberapa jam dan Milan tidak tahu harus berbuat apa: mereka menelepon Sevilla dan kesepakatan pun cepat terwujud.
Detail-detail kesepakatan
AC Milan telah melepas Fofana ke Sevilla dengan status pinjaman gratis tanpa opsi pembelian yang sudah ditetapkan. Operasi kilat yang terutama menguntungkan Sevilla, yang harus merekrut seorang gelandang dengan cara yang nyaris putus asa. Namun detail yang muncul kemarin dari Spanyol kian mendapat konfirmasi: klub Andalusia itu hanya akan membayar 8% dari gaji tersebut, sisanya akan ditanggung AC Milan. Perlu diingat bahwa gaji Fofana bersama AC Milan adalah 5,5 juta euro bruto.
Ucapan dalam konferensi pers
Fofana, yang hari ini berbicara dalam konferensi pers, memperkenalkan dirinya seperti ini: "Adaptasinya berjalan sangat baik. Kami berada di tim besar, dengan rekan-rekan hebat yang menyambut kami dengan hangat. Kami sudah beradaptasi, sudah bermain beberapa menit, dan kami mendapat kepercayaan dari staf. Semua tuntas pada menit-menit terakhir bursa transfer, tetapi ketika saya dihubungi Sevilla, saya langsung yakin untuk menjadi pemain klub ini. Saya menempatkan di urutan pertama pihak yang menginginkan saya, saya sudah memberikan kata-kata saya, dan dalam beberapa jam kesepakatan itu diselesaikan. Ada pembicaraan soal kemungkinan kepindahan saya ke beberapa tim, tetapi setelah situasi dengan Lyon, saya mendapat kesempatan untuk datang ke Sevilla dan saya sangat senang. Pada saat itu saya tak bisa memimpikan sesuatu yang lebih baik, itu sempurna. Saya berada di salah satu kawasan terbaik di Eropa untuk ditinggali, presiden sangat membantu, dan tidak seperti itu di semua klub. Semua orang terlibat dalam kehidupan klub. Ini akan berdampak positif pada performa kami di lapangan. Kami harus menjadikan stadion ini sebagai benteng, sehingga kami selalu bisa meraih poin di kandang dan selalu memiliki suporter yang ingin melihat tim mereka. Kami harus kompetitif di setiap pertandingan. Saya bisa memberikan kontribusi dalam kualitas fisik; kekuatan saya adalah kemampuan untuk beradaptasi dengan sangat baik dengan rekan-rekan setim saya. Saya adalah gelandang hibrida; saya bisa bermain lebih ke belakang maupun lebih maju, tetapi saya menyesuaikan diri dengan gaya bermain setiap pemain".
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