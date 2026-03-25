Milan tidak berdiam diri dan akan memanfaatkan jeda untuk tim nasional ini guna mendalami pembahasan perpanjangan kontrak, terutama kontrak Tomori, serta mengkaji kemungkinan rekrutan baru untuk skuad musim 2026/2027 yang akan diperluas dari 19 pemain menjadi 24/25 pemain. Seperti biasa, tim pemandu bakat Rossoneri telah membagi tugas untuk memantau pemain, pertandingan, dan video selama dua pekan tanpa Serie A ini. Menurut informasi yang diperoleh redaksi kami, utusan Rossoneri akan hadir di tribun Cardiff City Stadium untuk menyaksikan pertandingan antara Wales dan Bosnia-Herzegovina, yang juga akan menentukan lawan Italia di final kualifikasi Piala Dunia.
Milan, pengamat tim dikirim ke Cardiff untuk memantau Bajraktarevic dan Alajbegović dari Bosnia dan Herzegovina
ALAJBEGOVIC DAN BAJRAKTAREVIC MENJADI SOROTAN KHUSUS
Mereka yang menyaksikannya secara langsung terkesan dengan kemampuannya dan kepribadiannya yang baik. Kerim Alajbegovic sedang menunjukkan performa gemilang di Red Bull Salzburg, baik dari segi statistik maupun konsistensi penampilannya. Lahir di Köln pada tahun 2007 dari keluarga asal Bosnia, ia lebih memilih untuk membela tim nasional negara tempat keluarganya tinggal. Di Italia, ia sangat diminati baik oleh Napoli maupun Juventus yang telah mengumpulkan informasi. Bagaimana dengan Milan? Besok, mereka akan mengirim dua utusan ke Cardiff untuk mengamati dari dekat talenta yang telah mencetak 11 gol dan 3 assist di semua kompetisi.
Klub Rossonero akan mengirim utusan ke Cardiff untuk pertandingan antara Wales dan Bosnia dan Herzegovina yang kemungkinan besar juga akan menentukan siapa lawan Italia berikutnya di babak playoff. Alajbegovic, namun tidak hanya itu: Milan juga sangat mengapresiasi kualitas pemain sayap serang, yang juga berasal dari Bosnia meskipun lahir di AS, tepatnya di Appleton, Wisconsin, sebelum memilih tim nasional orang tuanya.
PANDU DI DENMARK
Wales vs Bosnia dan Herzegovina, namun tidak hanya itu: Milan juga akan memantau pertandingan playoff antara Denmark dan Makedonia Utara. Lucas Høgsberg, pemain Denmark kelahiran 2006, adalah salah satu pemain yang dipantau oleh Moncada: ia bermain untuk Strasbourg dan memiliki potensi besar serta karakteristik yang tampaknya sesuai dengan kriteria Allegri.