Milan, pengamat tim dikirim ke Cardiff untuk memantau Bajraktarevic dan Alajbegović dari Bosnia dan Herzegovina

Mereka yang menyaksikannya secara langsung terkesan dengan kemampuannya dan kepribadiannya yang baik. Kerim Alajbegovic sedang menunjukkan performa gemilang di Red Bull Salzburg, baik dari segi statistik maupun konsistensi penampilannya. Lahir di Köln pada tahun 2007 dari keluarga asal Bosnia, ia lebih memilih untuk membela tim nasional negara tempat keluarganya tinggal. Di Italia, ia sangat diminati baik oleh Napoli maupun Juventus yang telah mengumpulkan informasi. Bagaimana dengan Milan? Besok, mereka akan mengirim dua utusan ke Cardiff untuk mengamati dari dekat talenta yang telah mencetak 11 gol dan 3 assist di semua kompetisi.





Klub Rossonero akan mengirim utusan ke Cardiff untuk pertandingan antara Wales dan Bosnia dan Herzegovina yang kemungkinan besar juga akan menentukan siapa lawan Italia berikutnya di babak playoff. Alajbegovic, namun tidak hanya itu: Milan juga sangat mengapresiasi kualitas pemain sayap serang, yang juga berasal dari Bosnia meskipun lahir di AS, tepatnya di Appleton, Wisconsin, sebelum memilih tim nasional orang tuanya.