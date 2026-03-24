Milan, pengamat di Stadion Dall'Ara untuk laga Bologna vs Lazio: inilah para pemain yang sedang dipantau oleh Rossoneri

Prioritas Milan pada bursa transfer musim panas mendatang terutama adalah seorang penyerang tengah yang mampu mencetak dua digit gol dan seorang bek tengah yang juga bisa bermain sebagai bek sayap dalam formasi pertahanan tiga orang. Dalam beberapa hari terakhir, Allegri telah bertemu dengan jajaran manajemen untuk bertukar gagasan awal terkait bursa transfer musim panas mendatang, yang akan membuat klub asal Via Aldo Rossi ini memperluas skuadnya dari 19 pemain saat ini menjadi 24/25 pemain menjelang kemungkinan kembalinya mereka ke Liga Champions. Menurut kabar terbaru, pemantauan pemain telah dimulai pada Minggu lalu di Bologna untuk pertandingan antara Bologna dan Lazio.