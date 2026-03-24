Prioritas Milan pada bursa transfer musim panas mendatang terutama adalah seorang penyerang tengah yang mampu mencetak dua digit gol dan seorang bek tengah yang juga bisa bermain sebagai bek sayap dalam formasi pertahanan tiga orang. Dalam beberapa hari terakhir, Allegri telah bertemu dengan jajaran manajemen untuk bertukar gagasan awal terkait bursa transfer musim panas mendatang, yang akan membuat klub asal Via Aldo Rossi ini memperluas skuadnya dari 19 pemain saat ini menjadi 24/25 pemain menjelang kemungkinan kembalinya mereka ke Liga Champions. Menurut kabar terbaru, pemantauan pemain telah dimulai pada Minggu lalu di Bologna untuk pertandingan antara Bologna dan Lazio.
Milan, pengamat di Stadion Dall'Ara untuk laga Bologna vs Lazio: inilah para pemain yang sedang dipantau oleh Rossoneri
GILA, SASARAN YANG MENARIK
Pencari bakat Rossonero juga dapat mengamati dari dekat Mario Gila, bek asal Spanyol dari Lazio yang sudah lama menjadi incaran Si Iblis. Setelah pada Januari lalu Presiden Lotito menyatakan bahwa Gila hampir tidak mungkin dijual, kini situasinya berubah karena sang pemain telah mengumumkan kepada klub Biancoceleste bahwa ia tidak berniat memperpanjang kontraknya yang akan berakhir pada 2027. Milan sedang mempertimbangkan untuk segera mengajukan tawaran guna mengantisipasi persaingan dari Aston Villa dan Inter, sementara Lazio harus menyerahkan 50% dari hasil penjualan kepada Real Madrid.
Di skuad Bologna, pihak Rossoneri telah memantau dengan penuh minat baik penyerang asal Argentina Santiago Castro—yang sangat disukai oleh Geoffrey Moncada—maupun bek sayap kiri Juan Miranda. Pemain yang terakhir ini sebenarnya sudah hampir bergabung dengan Rossoneri dua tahun sebelum mantan pemain Betis itu akhirnya menandatangani kontrak dengan Bologna.