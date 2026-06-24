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Flamengo v Atletico Mineiro - Brasileirao 2025Getty Images Sport

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Milan, pencari bakat sedang bertugas di Brasil: inilah Evertton Araujo, gelandang Flamengo yang masuk dalam radar Gardiner

AC Milan
Flamengo
Transfers

Milan, pihak Brasil yakin: telah menjalin kontak dengan Flamengo terkait gelandang kelahiran 2003, Evertton Araujo

Dalam beberapa jam terakhir, kabar ini beredar dengan sangat gencar di Brasil: AC Milan dilaporkan telah menawar sekitar 15 juta euro untuk gelandang Evertton Araujo serta menawarkan kontrak lima tahun kepada sang pemain. Hak kepemilikan pemain kelahiran 2003 ini terbagi dua: 70% dimiliki oleh Flamengo, sedangkan 30% sisanya dimiliki oleh Volta Redonda.


Sumber-sumber lain yang dekat dengan Mengao membantah adanya tawaran konkret yang diajukan, dan menganggap hal tersebut hanya sebagai ketertarikan dari pihak Milan yang baru-baru ini mengganti jajaran pelatih serta seluruh tim manajemen dan pemandu bakat.

  • TELAH MENJADI OBJEK PEMANTauan KHUSUS SELAMA BEBERAPA BULAN

    Terlepas dari apakah tawaran tersebut benar adanya atau tidak, tampaknya Milan telah memantau Everton Araujo selama beberapa bulan terakhir melalui upaya pemantauan dan analisis data yang dilakukan oleh Gardiner dan Lomonte. Di Brasil, ia dianggap sudah siap untuk bermain di Eropa dan dengan nilai pasar yang secara keseluruhan masih terjangkau bagi klub-klub Italia: 20 juta euro.

    • Iklan

  • SPESIFIKASI TEKNIS

    Evertton Araujo adalah gelandang yang unggul dalam fase transisi dan pressing, dengan intensitas serta agresivitas saat merebut bola sebagai senjata andalannya. Posisi favoritnya adalah gelandang bertahan di depan lini pertahanan, namun ia juga dapat bermain sebagai gelandang sayap. Ia berpotensi mengisi peran gelandang posisional dalam skema permainan Ruben Amorim: ia sering memenangkan duel dan mampu menutupi area lapangan yang luas.


    Di Flamengo, ia menunjukkan perkembangan yang konsisten dari segi taktik. Setelah debutnya di tim utama pada tahun 2023, Evertton Araujo secara bertahap berhasil mendapatkan tempat di klub paling berprestasi di Brasil. Pada musim 2025, ia mencatatkan 35 penampilan dan satu gol, sedangkan pada tahun 2026 ia telah tampil dalam 13 pertandingan.