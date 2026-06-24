Dalam beberapa jam terakhir, kabar ini beredar dengan sangat gencar di Brasil: AC Milan dilaporkan telah menawar sekitar 15 juta euro untuk gelandang Evertton Araujo serta menawarkan kontrak lima tahun kepada sang pemain. Hak kepemilikan pemain kelahiran 2003 ini terbagi dua: 70% dimiliki oleh Flamengo, sedangkan 30% sisanya dimiliki oleh Volta Redonda.





Sumber-sumber lain yang dekat dengan Mengao membantah adanya tawaran konkret yang diajukan, dan menganggap hal tersebut hanya sebagai ketertarikan dari pihak Milan yang baru-baru ini mengganti jajaran pelatih serta seluruh tim manajemen dan pemandu bakat.