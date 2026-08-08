Dalam kekalahan seperti yang diderita melawan Chelsea, meski hanya laga persahabatan, dengan nol tembakan tepat sasaran, sangat sulit menemukan sisi positif. Berikut dua nilai lulus tipis yang menjadi satu-satunya.





MODRIC: setidaknya kondisi fisik pemain Kroasia itu tampak bagus. Ia turun ke lini para bek untuk membantu dalam fase build-up awal, kadang-kadang merentangkan tangan karena rekan-rekannya tidak menangkap arahannya. Ia mengenakan ban kapten dengan bangga, dan juga musim ini akan kembali dituntut bekerja ekstra.

COMOTTO: catatan yang wajib disampaikan: ia melakukan beberapa kesalahan teknis terlalu banyak, tetapi itu merupakan dampak dari kondisi fisik yang belum optimal karena ia sudah menunjukkan memiliki kualitas teknik yang bagus. Baik dalam hal berlari dan berkorban, maupun dalam kemampuannya untuk selalu menempatkan diri dengan benar.