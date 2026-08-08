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Milan, pemain terbaik dan terburuk melawan Chelsea: setidaknya 4 pemain tampil buruk, sedikit hal positif untuk Amorim

AC Milan

Milan, Amorim butuh tambahan kekuatan: saat melawan Chelsea, semua keterbatasan tim ini terlihat jelas.

Tur Australia Milan berakhir dengan kekalahan buruk dan telak: Chelsea mendominasi dan menang 3-0. Sinyal yang jelas dan mengkhawatirkan bagi Amorim, yang mendapati timnya tertinggal dari sisi fisik dan beberapa pemain mengalami kemunduran.

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    Dalam kekalahan seperti yang diderita melawan Chelsea, meski hanya laga persahabatan, dengan nol tembakan tepat sasaran, sangat sulit menemukan sisi positif. Berikut dua nilai lulus tipis yang menjadi satu-satunya.


    MODRIC: setidaknya kondisi fisik pemain Kroasia itu tampak bagus. Ia turun ke lini para bek untuk membantu dalam fase build-up awal, kadang-kadang merentangkan tangan karena rekan-rekannya tidak menangkap arahannya. Ia mengenakan ban kapten dengan bangga, dan juga musim ini akan kembali dituntut bekerja ekstra.

    COMOTTO: catatan yang wajib disampaikan: ia melakukan beberapa kesalahan teknis terlalu banyak, tetapi itu merupakan dampak dari kondisi fisik yang belum optimal karena ia sudah menunjukkan memiliki kualitas teknik yang bagus. Baik dalam hal berlari dan berkorban, maupun dalam kemampuannya untuk selalu menempatkan diri dengan benar.

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    DE WINTER DAN GABBIA: dari mereka diharapkan jauh lebih baik. Setidaknya mereka bisa menjaga di kotak penalti alih-alih membiarkan lawan langsung mereka bebas menyambar bola di area.

    CAMARDA: melakukan tiga pelanggaran karena frustrasi, tidak mampu memenangi satu duel pun. Rekan-rekannya jarang dan buruk dalam menyuplai bola kepadanya, tetapi mantan wonderkid AC Milan itu tidak menunjukkan dirinya siap menghadapi lawan seperti Inter dan Chelsea.

    ESTUPINAN: tidak menerima 15 juta euro dari Aston Villa adalah kesalahan besar, bumerang yang sudah berbalik menghantam. Mantan pemain Brighton itu selalu terlambat dalam penjagaan terhadap Neto dan tidak menghasilkan apa pun dalam fase menyerang. Sebuah bencana.

    LOFTUS-CHEEK: Amorim memainkannya untuk kedua kalinya secara beruntun sebagai starter di belakang striker, tetapi pemain Inggris itu benar-benar tak konsisten. Dia tidak pernah mengambil inisiatif, selalu memainkan bola secara horizontal kepada pemain terdekat, tanpa kepribadian.

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