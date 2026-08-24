Sehari setelahnyaMilan terasa semakin manis. Kemenangan atas Torino menyoroti perkembangan banyak pemain yang kembali hidup berkat sentuhan Amorim: dari Musah hingga De Winter, para protagonis dari penampilan meyakinkan secara menyeluruh. Namun, sorotan utama jatuh kepada talenta muda Cisse yang, selain mencetak gol pertamanya di Serie A, juga menampilkan performa komplet dalam peran kunci dalam rancangan taktik Amorim, yakni gelandang serang yang bergerak dari kiri. Tepat di area lapangan yang di Milan menjadi milik Leao dalam enam tahun terakhir: meledaknya performa nomor 70 Milan itu menjadi faktor yang membuat peran sang pemain Portugal di skuad semakin rapuh.
Diterjemahkan oleh
Milan, pekan Leao: Cardinale dan Mendes bekerja untuk penjualan pemain Portugal itu yang semakin tersisih dari proyek Amorim
Penilaian pada akhir bursa transfer
Leao dengan cepat berubah menjadi benar-benar kasus di bursa transfer: dari tuntutan Premier League hingga hanya dua tawaran yang datang dari Fenerbahce dan Galatasaray. Milan kini mempertanyakan jalan mana yang harus ditempuh dalam 8 hari terakhir bursa transfer karena di satu sisi Leao tidak disingkirkan dari skuad seperti yang terjadi pada Fofana, Tomori, dan Nkunku, di sisi lain ia tetap menjadi ambiguitas taktis bagi Amorim dan pemain yang harus dilepas oleh kepemilikan Amerika.
Sejauh ini Cardinale bersikap tak kenal kompromi soal valuasi 60 juta euro untuk nomor 10 AC Milan itu, tetapi kini segalanya bisa berubah: di hadapan proposal 45/50 juta euro, Milan tidak akan bisa berpaling ke arah lain.
Mendes sedang bekerja
Pertemuan panjang dengan pengacara Leao pada pekan lalu menjadi sinyal jelas bagi para pihak terkait: Jorge Mendes telah ditugaskan oleh Milan untuk mencari pembeli bagi pemain kelahiran 1999 itu. Sang superagen sedang bekerja terutama di dua pasar: pasar Arab, dengan Al Hilal yang bisa kembali mengejar pemain Portugal tersebut, dan pasar Inggris. Waspadai jalur yang mengarah ke Chelsea, klub yang sudah menuntaskan beberapa operasi dengan Milan dalam 5 tahun terakhir: Pedro Neto diminati sejumlah klub dan jika hengkang, Leao bisa menjadi opsi untuk The Blues.
Keraguan soal Galatasaray
Galatasaray sedang bernegosiasi untuk Sarr dari Palace, tetapi Rafa tetap berada dalam radar klub Turki. Atau setidaknya itulah yang disampaikan kepada Milan oleh perantara yang sedang menangani negosiasi antara kedua klub. Tawaran pertama senilai 30 juta plus bonus 5 juta telah ditolak, dan kini AC Milan menunggu tawaran baru dari klub Turki yang harus menambah 10/15 juta lagi jika ingin menuntaskan negosiasi panjang ini.
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami