Leao dengan cepat berubah menjadi benar-benar kasus di bursa transfer: dari tuntutan Premier League hingga hanya dua tawaran yang datang dari Fenerbahce dan Galatasaray. Milan kini mempertanyakan jalan mana yang harus ditempuh dalam 8 hari terakhir bursa transfer karena di satu sisi Leao tidak disingkirkan dari skuad seperti yang terjadi pada Fofana, Tomori, dan Nkunku, di sisi lain ia tetap menjadi ambiguitas taktis bagi Amorim dan pemain yang harus dilepas oleh kepemilikan Amerika.

Sejauh ini Cardinale bersikap tak kenal kompromi soal valuasi 60 juta euro untuk nomor 10 AC Milan itu, tetapi kini segalanya bisa berubah: di hadapan proposal 45/50 juta euro, Milan tidak akan bisa berpaling ke arah lain.