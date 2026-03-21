Gabriele Stragapede

Milan, Pavlovic soal tendangan penalti Simeone: "Saya tidak tahu harus berkata apa. Jika gol saya beruntung, maka tendangan penalti itu pun..."

Pernyataan dari pencetak gol Rossonero mengenai tendangan penalti yang terjadi setelahnya.

Milan kembali meraih kemenangan berkat skor 3-2 atas Torino dalam laga kandang di San Siro, yang merupakan pertandingan pekan ke-30 Serie A. Tokoh utama dalam pertandingan ini adalah Strahinja Pavlovic, yang mencetak gol spektakuler yang membawa keunggulan Rossoneri di babak pertama serta melakukan pelanggaran terhadap Simeone, yang menyebabkan pemberian tendangan penalti (setelah VAR memberi sinyal kepada wasit Fourneau) untuk tim Granata, yang berhasil menyamakan kedudukan di menit-menit akhir.

Bek tengah Rossonero itu kemudian mengomentari pertandingan dan berbicara kepada mikrofon DAZN, khususnya mengenai insiden tendangan penalti dari titik putih: “Hari ini saya melakukan segalanya, gol hebat, penalti… Tapi hari ini MVP-nya adalah Fofana”.

    Pavlovic menekankan bahwa golnya dalam pertandingan ini berkat keberuntungan: “Gol yang hebat, tapi gol yang beruntung (tertawa, red).” Fofana lalu menyela: “Dalam latihan dia menendang ke segala arah, jadi itu bukan keberuntungan.”

    Selanjutnya, ia juga memberikan beberapa pernyataan mengenai tendangan penalti akibat sentuhan tangan yang tidak disengaja terhadap Simeone: “Saya tidak melihat Simeone, lengan saya memang terentang lebar, tapi saya tidak melihatnya. Saya tidak tahu harus berkata apa. Jika gol itu beruntung, maka tendangan penalti itu pun juga…”.

