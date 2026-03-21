Milan, Pavlovic soal tendangan penalti Simeone: "Saya tidak tahu harus berkata apa. Jika gol saya beruntung, maka tendangan penalti itu pun..."

Milan kembali meraih kemenangan berkat skor 3-2 atas Torino dalam laga kandang di San Siro, yang merupakan pertandingan pekan ke-30 Serie A. Tokoh utama dalam pertandingan ini adalah Strahinja Pavlovic, yang mencetak gol spektakuler yang membawa keunggulan Rossoneri di babak pertama serta melakukan pelanggaran terhadap Simeone, yang menyebabkan pemberian tendangan penalti (setelah VAR memberi sinyal kepada wasit Fourneau) untuk tim Granata, yang berhasil menyamakan kedudukan di menit-menit akhir.

Bek tengah Rossonero itu kemudian mengomentari pertandingan dan berbicara kepada mikrofon DAZN, khususnya mengenai insiden tendangan penalti dari titik putih: “Hari ini saya melakukan segalanya, gol hebat, penalti… Tapi hari ini MVP-nya adalah Fofana”.