Milan, panduan lengkap para pemain yang sedang membela tim nasional: inilah yang tetap tinggal di Milanello bersama Allegri

Pengumuman tersebut datang sesuai jadwal yang telah ditentukan: Rafael Leao dicoret dari skuad Portugal untuk laga melawan AS dan Meksiko akibat kambuhnya cedera otot adduktornya. Sebaliknya, Christian Pulisic dipanggil dan akan menghadapi Belgia yang diperkuat De Winter dan Saelemakers pada 28 Maret bersama AS, lalu Portugal pada 1 April. Santiago Gimenez tidak dipanggil oleh Meksiko untuk dua pertandingan melawan Portugal (Minggu, 29 Maret) dan Belgia (1 April), sehingga ia dapat mempersiapkan diri dengan baik untuk pertandingan melawan Napoli pada 6 April mendatang.





Luka Modric akan memimpin Kroasia dalam laga persahabatan melawan Kolombia (27 Maret) dan Brasil (1 April). Jerman harus bermain tanpa Fullkrug yang akan tetap di Milanello untuk meningkatkan kondisinya menjelang akhir musim.