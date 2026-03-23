Milan, panduan lengkap para pemain yang sedang membela tim nasional: inilah yang tetap tinggal di Milanello bersama Allegri

Jeda internasional telah resmi dimulai, dengan sebagian pemain bermimpi lolos ke Piala Dunia, sebagian lainnya mempersiapkannya, dan sebagian lagi tetap di rumah sambil berharap ada perubahan nasib dalam waktu dekat. Milan telah menyumbangkan sejumlah besar pemain yang tetap menjadi andalan di level internasional, namun di saat yang sama, Allegri dapat bekerja dengan skuad yang solid menjelang laga krusial melawan Napoli di Stadion Maradona pada 6 April mendatang. Berikut ini panduan lengkap mengenai semua pemain Rossoneri yang sedang bertugas bersama tim nasional masing-masing:
Diterjemahkan oleh
Prancis akan menjalani dua pertandingan tingkat tinggi melawan Brasil (26 Maret) dan Kolombia (29 Maret). Didier Deschamps memanggil dua pemain AC Milan, Mike Maignan dan Adrien Rabiot, sementara Christopher Nkunku dan Youssouf Fofana tidak masuk dalam daftar pemanggilan.
TIDAK ADA PEMAIN TIM NASIONAL
Rino Gattuso, pelatih timnas Italia, tidak memasukkan satupun pemain Milan ke dalam daftar pemanggilan untuk pertandingan play-off Piala Dunia pada Kamis malam melawan Irlandia Utara. Davide Bartesaghi, yang dipanggil ke tim U-21, tidak masuk dalam daftar tersebut, meskipun ada kabar terbaru yang beredar. Samuele Ricci dan Matteo Gabbia juga tidak masuk dalam daftar, karena Gabbia masih dalam proses pemulihan pasca operasi bulan lalu.
TOMORI KEMBALI
Thomas Tuchel memanggil kembali Fikayo Tomori setelah tiga tahun absen, sementara Ruben Loftus-Cheek tidak masuk dalam skuad untuk dua laga kandang melawan Uruguay (27 Maret) dan Jepang (31 Maret).
Strahinja Pavlovic masuk dalam daftar pemain yang dipanggil oleh Serbia, yang tidak lolos ke Piala Dunia, untuk dua pertandingan persahabatan berturut-turut melawan Qatar (26 Maret) dan Spanyol (27 Maret).
BELGIA MERAH-HITAM
Koni De Winter dan Alexis Saelemaekers telah dipanggil ke tim nasional Belgia untuk dua pertandingan persahabatan yang akan digelar di Amerika Serikat melawan tuan rumah (28 Maret) dan Meksiko (1 April).
Pulisic ada, Leao tidak
Pengumuman tersebut datang sesuai jadwal yang telah ditentukan: Rafael Leao dicoret dari skuad Portugal untuk laga melawan AS dan Meksiko akibat kambuhnya cedera otot adduktornya. Sebaliknya, Christian Pulisic dipanggil dan akan menghadapi Belgia yang diperkuat De Winter dan Saelemakers pada 28 Maret bersama AS, lalu Portugal pada 1 April. Santiago Gimenez tidak dipanggil oleh Meksiko untuk dua pertandingan melawan Portugal (Minggu, 29 Maret) dan Belgia (1 April), sehingga ia dapat mempersiapkan diri dengan baik untuk pertandingan melawan Napoli pada 6 April mendatang.
Luka Modric akan memimpin Kroasia dalam laga persahabatan melawan Kolombia (27 Maret) dan Brasil (1 April). Jerman harus bermain tanpa Fullkrug yang akan tetap di Milanello untuk meningkatkan kondisinya menjelang akhir musim.