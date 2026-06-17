Seharusnya ini menjadi hari penentuan, namun justru berubah menjadi hari yang penuh kejutan tak menyenangkan. Markus Krosche dan Timmo Hardung tetap bertahan di Eintracht Frankfurt meskipun ada tekanan besar dari klub Rossonero dalam beberapa hari terakhir. Ada berbagai versi mengenai kejadian yang memperumit rencana tersebut.
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Milan, Ozek menunggu panggilan untuk menjabat sebagai direktur olahraga: situasinya
Krosche dan Hardung absen: apakah Ozek akan kembali ke Milan?
Setelah kegagalan dalam negosiasi dengan Krosche dan Hardung, proses seleksi di Milan kembali dilanjutkan untuk merombak jajaran manajemen pasca pemecatan Tare dan Furlani. Milan harus kembali ke pasar tenaga kerja manajemen untuk mencari sosok yang akan dikontrak. Pilihan tersebut mungkin akan kembali jatuh pada sosok yang telah dipertimbangkan dalam beberapa pekan terakhir: Devin Ozek, seorang pemuda asal Jerman keturunan Turki. Ia dididik di akademi Bayer Leverkusen yang turut berkontribusi dalam meraih gelar Bundesliga, namun kariernya di Fenerbahçe tidak terlalu mengesankan.