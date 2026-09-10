Sinergi antara klub-klub dalam galaksi yang sama, jika dikelola dengan visi dan rasionalitas, bisa menghasilkan capaian besar. Baik secara olahraga maupun ekonomi. Milan tahu betul soal itu karena pada 19 Agustus lalu mereka meresmikan kedatangan Diego Moreira dari Strasbourg dengan angka fantastis sebesar 45 juta euro plus 20 juta euro bonus. Winger Belgia yang kuat itu dijual secara permanen oleh Chelsea ke klub saudaranya, Strasbourg, pada musim panas 2024: terlalu mentah untuk konteks yang begitu kompetitif, tetapi sempurna untuk dimensi seperti milik klub Prancis yang ambisius tersebut. Dua musim yang dijalani di level tinggi membuat valuasinya melonjak tajam, untuk kebahagiaan konsorsium Amerika BlueCo. Red Bird, yang memiliki hubungan langsung dan optimal dengan BlueCo., mulai membangun ide semacam ini dan transfer Odogu dari Milan ke Toulouse dengan status pinjaman murni bisa dianggap sebagai pembuka jalan.
Diterjemahkan oleh
Milan, Odogu hanya pembuka jalan: Cardinale mempelajari kolaborasi dengan klub 'saudara', Toulouse
Siapa yang bisa merekrut AC Milan
Toulouse tidak pernah menegosiasikan filosofinya, yakni membangun skuad muda yang punya prospek dengan bekerja melalui data dan scouting internasional. Sistem ini pada saat yang sama ambisius sekaligus berisiko dari segi klasemen karena para pemain muda tidak dituntut memberikan segalanya secara instan. Guillhaume Restes, kiper tangguh kelahiran 2005, sebelumnya sudah menjadi ide konkret Milan pada periode ketika Mike Maignan tampak cenderung tidak memperpanjang kontraknya yang habis pada Juni 2026. Profil yang tentu paling menarik adalah Alexis Vossah, gelandang yang lahir di Prancis pada 2008 dari keluarga Togo: dirinya menjadi perhatian semua scout klub-klub besar Eropa. Menarik untuk dipahami dan diikuti dampak terhadap sepak bola Eropa dari dua penyerang muda berbakat asal Argentina: Santiago Hidalgo, penyerang kelahiran 2005 dengan paspor Italia yang datang pada musim panas dari Independiente, dan Julián Vignolo (kelahiran 2006). Milan dan tim transfernya akan memantau mereka sepanjang musim ini.
Siapa yang bisa pindah ke Toulouse
Odogu sedang menanti debut di Ligue 1 bersama Toulouse, Milan mengamati dan juga memikirkan kemungkinan operasi pada masa depan. Guernier, El Hadji Malick Cissé, Maiga-Hamadoun Cissé adalah nama-nama yang mungkin cocok untuk jalur dari Milan Futuro ke klub Prancis tersebut. Pandolfi dan Calvani yang lebih muda punya kapasitas untuk melakukan lompatan besar. Milan dan Toulouse seperti Chelsea dan Strasbourg untuk mencoba meningkatkan nilai teknis dan ekonomi kedua klub.
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami