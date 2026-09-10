Toulouse tidak pernah menegosiasikan filosofinya, yakni membangun skuad muda yang punya prospek dengan bekerja melalui data dan scouting internasional. Sistem ini pada saat yang sama ambisius sekaligus berisiko dari segi klasemen karena para pemain muda tidak dituntut memberikan segalanya secara instan. Guillhaume Restes, kiper tangguh kelahiran 2005, sebelumnya sudah menjadi ide konkret Milan pada periode ketika Mike Maignan tampak cenderung tidak memperpanjang kontraknya yang habis pada Juni 2026. Profil yang tentu paling menarik adalah Alexis Vossah, gelandang yang lahir di Prancis pada 2008 dari keluarga Togo: dirinya menjadi perhatian semua scout klub-klub besar Eropa. Menarik untuk dipahami dan diikuti dampak terhadap sepak bola Eropa dari dua penyerang muda berbakat asal Argentina: Santiago Hidalgo, penyerang kelahiran 2005 dengan paspor Italia yang datang pada musim panas dari Independiente, dan Julián Vignolo (kelahiran 2006). Milan dan tim transfernya akan memantau mereka sepanjang musim ini.