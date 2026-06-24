Mari kita mulai dari dua hal yang pasti: Milan menginginkan penyerang nomor 9 yang hebat untuk dipasangkan dengan Amorim, dan Nunez ingin hengkang dari Al-Hilal. Apakah itu cukup untuk mewujudkan kesepakatan ini? Belum tentu, karena masih ada hambatan yang cukup besar. Penyerang asal Uruguay itu dibujuk untuk meninggalkan Liverpool dan terbang ke Arab Saudi berkat tawaran kontrak yang tak bisa ditolak: 400.000 poundsterling per minggu. Milan sempat mengincarnya musim panas lalu, namun gagal bersaing dengan klub Arab yang sangat kaya itu. Dua belas bulan kemudian, pemain asal Uruguay itu tampaknya bersedia untuk mundur selangkah.
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Milan, Nunez menjadi salah satu opsi: ia ingin hengkang dari Al-Hilal untuk kembali ke Eropa, namun masalahnya terletak pada gajinya
IA INGIN KEMBALI KE EROPA
Agen utama Darwin Núñez adalah pengacara asal Italia, Tommaso Inzaghi (tangan kanan agen terkenal Federico Pastorello). Dalam hal manajemen internasional dan transfer, sang pemain juga mengandalkan agensi milik keluarganya serta sesekali menggunakan jasa perantara seperti Fali Ramadani untuk negosiasi transfer di Eropa. Keinginan pemain timnas Uruguay ini adalah kembali ke Eropa karena, setelah awal yang baik dengan 6 gol dan 4 assist dalam 16 pertandingan, kedatangan Karim Benzema di Al-Hilal membuatnya terpinggirkan ke bangku cadangan di bawah asuhan Simone Inzaghi.
TITIK PENGHUBUNG
Opsi Nunez kembali menjadi pertimbangan bagi Milan; Darwin diusulkan sebagai peluang bagi klub Rossonero. Belum ada negosiasi yang berlangsung, namun ketertarikan timbal balik memang ada, seperti yang juga dilaporkan oleh Milanvibes.it. Kesulitan yang dihadapi terkait dengan biaya yang tidak terjangkau bagi Milan, baik dari segi nilai transfer maupun gaji bersih hampir 20 juta euro per musim. Satu-satunya jalan adalah melalui peminjaman, dengan gaji dibagi dua bersama Al-Hilal.