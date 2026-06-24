Milan, Nunez menjadi salah satu opsi: ia ingin hengkang dari Al-Hilal untuk kembali ke Eropa, namun masalahnya terletak pada gajinya

Mari kita mulai dari dua hal yang pasti: Milan menginginkan penyerang nomor 9 yang hebat untuk dipasangkan dengan Amorim, dan Nunez ingin hengkang dari Al-Hilal. Apakah itu cukup untuk mewujudkan kesepakatan ini? Belum tentu, karena masih ada hambatan yang cukup besar. Penyerang asal Uruguay itu dibujuk untuk meninggalkan Liverpool dan terbang ke Arab Saudi berkat tawaran kontrak yang tak bisa ditolak: 400.000 poundsterling per minggu. Milan sempat mengincarnya musim panas lalu, namun gagal bersaing dengan klub Arab yang sangat kaya itu. Dua belas bulan kemudian, pemain asal Uruguay itu tampaknya bersedia untuk mundur selangkah.