94 menit di bangku cadangan meski Benfica unggul dua gol yang setidaknya patut dicoba untuk dikejar. Salah satu potret yang ditawarkan laga perdana AC Milan di Eropa adalah soal pengelolaan Francesco Camarda. Keraguan itu wajar karena proyeknya tidak terlalu jelas: naik-turun dari Primavera ke Milan Futuro dan tim utama dua tahun lalu, peminjaman yang sial ke Lecce musim lalu, serta kepercayaan pada musim ini yang disertai perpanjangan kontrak hingga 2031 bersama sahabatnya Christian Comotto. Namun, kepercayaan itu tidak bernilai (setidaknya sampai sekarang) di atas lapangan: pemain kelahiran 2008 itu hanya bermain lima menit melawan Lazio dalam lima penampilan pertama musim ini.
Milan: nol menit untuk Camarda, Diawara dan Comotto tidak dipanggil. Pengelolaan para pemain muda menjadi tanda tanya besar
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Amorim mengatakan bahwa waktu harus dibeli dan satu-satunya kemungkinan adalah mulai memenangi pertandingan. Kesannya adalah, meski memiliki kontrak panjang selama tiga musim plus satu musim opsional, pelatih Portugal itu harus menemukan kunci untuk langsung tampil baik. Tanpa lagi melakukan kesalahan dalam menentukan susunan pemain. Milan pada Minggu malam akan menjamu Lecce di San Siro dan setelah jeda akan menghadapi jadwal yang sangat menakutkan: pada 11 Oktober bertandang ke markas Sassuolo, pada 15 Oktober tandang ke Salzburg, pada 18 Oktober akan menjamu Atalanta di San Siro sebelum misi Eropa rumit lainnya di kandang Bournemouth. Prospek untuk Camarda tidak begitu optimal meski Ramos sebagai starter sedang mengalami masa sulit untuk menemukan jalan menuju gol (hanya satu gol dalam lima pertandingan di Venezia).
Apa yang berubah pada Januari
Catatan penting: baik Camarda maupun rombongannya sudah sangat mendorong pada musim panas untuk tetap bertahan di Milan meski ada berbagai permintaan untuk dipinjamkan, keputusan itu bukan hanya datang dari Cardinale dan Amorim. Francesco merasa siap untuk memberi dampak dengan seragam yang ia cintai, ia merasa bisa menunjukkan kemampuannya dalam musim yang panjang. Risiko bermain sedikit atau bahkan tidak sama sekali saat ini karena itu tidak mengkhawatirkannya, sehingga sangat kecil kemungkinan ia akan berubah pikiran pada Januari meski klub sedang mengupayakan kedatangan Endrick dari Real Madrid.
Comotto dan Diawara juga layak mendapat pembahasan tersendiri, setelah dikeluarkan dari daftar pemain yang dipanggil untuk laga melawan Benfica karena kekurangan slot. Talenta muda Italia itu jelas sedang berkembang di bawah bimbingan idolanya, Modric, tetapi pertanyaannya tetap: pada usia 18 tahun, yang lebih penting adalah mendapatkan kontinuitas menit bermain atau berlatih dengan para pemain terbaik? Inilah pertanyaan yang harus diajukan Amorim bersama jajaran direksi, tanpa menutup kemungkinan adanya peminjaman pada Januari. Diawara merupakan rekrutan yang agak mengejutkan dari departemen pencari bakat: awalnya ia seharusnya bermain bersama Milan Futuro, tetapi prospek ini tidak terlalu menarik bagi mantan pemain Troyes tersebut. Milan telah kehabisan slot untuk peminjaman internasional sehingga hanya bisa melepasnya dengan status pinjaman di Italia: dalam beberapa pekan ke depan, Amorim harus memahami apakah ia bisa berguna atau tidak sejak sekarang.
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