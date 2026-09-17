Catatan penting: baik Camarda maupun rombongannya sudah sangat mendorong pada musim panas untuk tetap bertahan di Milan meski ada berbagai permintaan untuk dipinjamkan, keputusan itu bukan hanya datang dari Cardinale dan Amorim. Francesco merasa siap untuk memberi dampak dengan seragam yang ia cintai, ia merasa bisa menunjukkan kemampuannya dalam musim yang panjang. Risiko bermain sedikit atau bahkan tidak sama sekali saat ini karena itu tidak mengkhawatirkannya, sehingga sangat kecil kemungkinan ia akan berubah pikiran pada Januari meski klub sedang mengupayakan kedatangan Endrick dari Real Madrid.





Comotto dan Diawara juga layak mendapat pembahasan tersendiri, setelah dikeluarkan dari daftar pemain yang dipanggil untuk laga melawan Benfica karena kekurangan slot. Talenta muda Italia itu jelas sedang berkembang di bawah bimbingan idolanya, Modric, tetapi pertanyaannya tetap: pada usia 18 tahun, yang lebih penting adalah mendapatkan kontinuitas menit bermain atau berlatih dengan para pemain terbaik? Inilah pertanyaan yang harus diajukan Amorim bersama jajaran direksi, tanpa menutup kemungkinan adanya peminjaman pada Januari. Diawara merupakan rekrutan yang agak mengejutkan dari departemen pencari bakat: awalnya ia seharusnya bermain bersama Milan Futuro, tetapi prospek ini tidak terlalu menarik bagi mantan pemain Troyes tersebut. Milan telah kehabisan slot untuk peminjaman internasional sehingga hanya bisa melepasnya dengan status pinjaman di Italia: dalam beberapa pekan ke depan, Amorim harus memahami apakah ia bisa berguna atau tidak sejak sekarang.