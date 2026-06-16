Milan, negosiasi untuk pemain sayap asal Inggris dari Birmingham, Aurelien Guernier: bersaing dengan Chelsea

Sebuah nama baru yang mengejutkan untuk Milan: menurut laporan Sky, klub Rossoneri sedang melakukan negosiasi dengan Birmingham untuk merekrut Aurelien Guernier. Ia adalah seorang pemain sayap kiri yang juga bisa bermain sebagai gelandang serang atau pemain sayap kanan dengan kaki dominan kiri. Lahir pada tahun 2007 dan berkebangsaan Inggris, Guernier telah dipantau oleh Jovan Kirovski sepanjang musim di tim junior klub Inggris tersebut.