Sebuah nama baru yang mengejutkan untuk Milan: menurut laporan Sky, klub Rossoneri sedang melakukan negosiasi dengan Birmingham untuk merekrut Aurelien Guernier. Ia adalah seorang pemain sayap kiri yang juga bisa bermain sebagai gelandang serang atau pemain sayap kanan dengan kaki dominan kiri. Lahir pada tahun 2007 dan berkebangsaan Inggris, Guernier telah dipantau oleh Jovan Kirovski sepanjang musim di tim junior klub Inggris tersebut.
calciomercato.com
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Milan, negosiasi untuk pemain sayap asal Inggris dari Birmingham, Aurelien Guernier: bersaing dengan Chelsea
ANTARA TIM MUDANYA MILAN DAN TIM UTAMA
Guernier sebagian besar bermain untuk tim U-18 Birmingham, di mana ia mencetak 2 gol. Chelsea (yang bekerja sama dengan Strasbourg) dan Sporting Lisbon sedang gencar-gencarnya memburu pemain kelahiran 2007 ini. Kirovski berusaha mempercepat proses perekrutan pemain muda ini, yang diperkirakan akan membagi waktunya antara tim utama dan Milan Futuro.