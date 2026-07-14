Milan, negosiasi untuk Estupinan ke Aston Villa sudah memasuki tahap lanjut: Cardinale bersiap untuk merekrut Mazraoui

Untuk memperkuat lini belakang, nama yang sangat diminati adalah Noussair Mazraoui, pemain serba bisa dari Manchester United dan tim nasional Maroko. Pelatih asal Portugal itu mengenalnya dengan baik karena pernah bekerja sama dengannya dalam kariernya, dan sangat menghargainya terutama karena fleksibilitasnya, mengingat ia bisa ditempatkan baik di sisi kanan maupun kiri. Ibrahimovic sendiri adalah salah satu pendukungnya: ia sudah mengenalnya sejak lama dan memujinya, bahkan secara terbuka, atas penampilannya di Piala Dunia yang sedang berlangsung. Mazraoui adalah nama teratas dalam daftar yang berisi 3 atau 4 pemain dengan karakteristik tersebut.