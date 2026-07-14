Pada hari pertemuan di Milanello, Amorim melakukan pembahasan panjang mengenai bursa transfer bersama Cardinale, Gardiner, dan Almstadt. Di antara banyak hal yang dibahas, muncul kebutuhan untuk merekrut seorang pemain serba bisa yang mampu bermain baik sebagai sayap kiri maupun sayap kanan dalam formasi lini tengah beranggotakan empat orang.
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Milan, negosiasi untuk Estupinan ke Aston Villa sudah memasuki tahap lanjut: Cardinale bersiap untuk merebut Mazraoui
MAZRAOUI ADALAH PILIHAN UTAMA
Untuk memperkuat lini belakang, nama yang sangat diminati adalah Noussair Mazraoui, pemain serba bisa dari Manchester United dan tim nasional Maroko. Pelatih asal Portugal itu mengenalnya dengan baik karena pernah bekerja sama dengannya dalam kariernya, dan sangat menghargainya terutama karena fleksibilitasnya, mengingat ia bisa ditempatkan baik di sisi kanan maupun kiri. Ibrahimovic sendiri merupakan salah satu pendukungnya: ia sudah mengenalnya sejak lama dan memujinya, bahkan secara terbuka, atas penampilannya di Piala Dunia yang sedang berlangsung. Mazraoui adalah nama teratas dalam daftar yang berisi 3 atau 4 pemain dengan karakteristik tersebut.
DENGAN UANG DARI ESTUPINAN
Rencana Milan sudah jelas: melepas Estupinan dan menggunakan hasil penjualan tersebut untuk memulai upaya mendatangkan Mazraoui. Untuk pemain sayap asal Ekuador tersebut, yang dipastikan akan hengkang karena tidak masuk dalam rencana tim, negosiasi dengan Aston Villa sedang berlangsung: harga yang diminta adalah 20 juta euro, namun pihak Aston Villa berharap dapat membelinya dengan harga lebih rendah. Estupinan merupakan permintaan khusus dari Unai Emery yang pernah melatihnya di Villarreal: kedua belah pihak optimis dapat mencapai kesepakatan.
MANCHESTER UNITED HARUS DIAYAKIN
Setelah Estupinan dilepas (yang diharapkan Milan dapat diselesaikan dalam waktu dekat), Cardinale akan mengetuk pintu Manchester United yang tampaknya tidak terlalu bersedia melepas Mazraoui. Sangat penting untuk memahami keinginan sang pemain: jika ia bersedia bergabung dengan Milan, maka sang pemainlah yang akan meminta agar dilepas oleh Setan Merah.
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