Mencari dana. Semacam imperatif kategoris di markas AC Milan setelah dua rekrutan senilai sekitar 100 juta euro yang membawa Gonçalo Ramos dan Mario Gila ke bawah asuhan Rubén Amorim. Di antara para pemain yang tidak masuk dalam proyek teknis AC Milan, jelas ada Santiago Gimenez, yang saat ini sedang berlibur setelah perjuangannya di Piala Dunia bersama Meksiko dan juga masih berkutat dengan pemulihan dari keseleo tingkat dua pada pergelangan kaki kanan (yang sama yang dioperasi Desember lalu) yang dideritanya pada perempat final melawan Inggris.
Diterjemahkan oleh
Milan, negosiasi Santiago Gimenez dengan Lazio memanas: angka-angka dalam kemungkinan operasi ini dan faktor Mario Gila, semua yang perlu diketahui
LAZIO ADA
Dalam beberapa pekan terakhir, eks penyerang tengah Feyenoord itu masuk radar Lazio asuhan Gennaro Gattuso, yang sedang mencari seorang nomor sembilan untuk melengkapi lini yang saat ini hanya dihuni Boulaye Dia dan Petar Ratkov sebagai pemain di posisi tersebut. Klub ibu kota itu sebelumnya menjadikan Carlos Espì sebagai pilihan utama, penyerang kelahiran 2005 yang bermain untuk Levante (baru saja menutup musim dengan 11 gol dalam 25 pertandingan Liga), tetapi ia dinilai tidak kurang dari 25 juta euro, sesuai klausul pelepasan dalam kontraknya yang akan habis pada Juni 2028, dan juga diminati klub-klub Premier League. Karena alasan itu, klub milik presiden Claudio Lotito sedang menggarap opsi-opsi alternatif, dan salah satunya adalah Santiago Gimenez.
Berapa biaya yang harus dikeluarkan AC Milan
Mandul gol di Serie A sejak 9 Mei 2025, dan dengan seragam AC Milan sejak laga Coppa Italia melawan Lecce pada 23 September 2025, pemain kelahiran 2001 berdarah Argentina itu dibeli seharga 30 juta euro (plus bonus) pada Februari 2025 dan menandatangani kontrak hingga Juni 2029. Biaya tahunannya di pembukuan, antara angka amortisasi dan gaji kotor, diperkirakan mencapai 11,3 juta euro dan, berdasarkan proyeksi tahun buku yang ditutup pada 30 Juni lalu, jumlah minimum yang harus didapat AC Milan agar tidak mencatat capital loss berada di kisaran 20 juta euro. Nilai tersebut masih bisa turun lagi apabila AC Milan membuka diri pada formula yang mengakomodasi kesulitan Lazio dalam melakukan perekrutan pemain masuk, yakni pinjaman dengan kewajiban pembelian bersyarat.
Batasan Lazio
Pada awal musim panas, klub ibu kota itu memang telah menerima lampu hijau dari FIGC untuk beroperasi dengan saldo nol dan ini berarti bahwa, untuk membuka satu slot bagi perekrutan Santiago Gimenez, terutama di level gaji, (pemain Meksiko itu menerima 4,6 juta euro bruto per musim) harus menciptakan kondisi yang ideal. Sulit membayangkan saat ini bahwa Milan bisa lebih jauh memenuhi kebutuhan Lotito, mungkin dengan ikut menanggung sebagian pembayaran gaji, tetapi benar juga bahwa kesepakatan terbaru yang membawa Mario Gila dari Lazio ke AC Milan telah menghasilkan perbaikan yang jelas dalam hubungan antara kedua klub dibandingkan musim-musim terakhir.
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami