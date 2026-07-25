Dalam beberapa pekan terakhir, eks penyerang tengah Feyenoord itu masuk radar Lazio asuhan Gennaro Gattuso, yang sedang mencari seorang nomor sembilan untuk melengkapi lini yang saat ini hanya dihuni Boulaye Dia dan Petar Ratkov sebagai pemain di posisi tersebut. Klub ibu kota itu sebelumnya menjadikan Carlos Espì sebagai pilihan utama, penyerang kelahiran 2005 yang bermain untuk Levante (baru saja menutup musim dengan 11 gol dalam 25 pertandingan Liga), tetapi ia dinilai tidak kurang dari 25 juta euro, sesuai klausul pelepasan dalam kontraknya yang akan habis pada Juni 2028, dan juga diminati klub-klub Premier League. Karena alasan itu, klub milik presiden Claudio Lotito sedang menggarap opsi-opsi alternatif, dan salah satunya adalah Santiago Gimenez.