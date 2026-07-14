AC Milan terus berinvestasi pada pemain muda dan bersiap menyambut talenta baru untuk tim cadangannya. Kami sedang menyelesaikan proses transfer yang akan membawa Lorenzo Calvani dari Lazio ke klub Rossonero. Bek kiri kelahiran 2008 yang sudah masuk dalam skuad Tim Nasional Italia U-17 ini, akan memulai kariernya di Milan bersama tim Futuro.
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Milan, negosiasi dengan Lazio terkait Calvani hampir rampung: angka dan detailnya
ANGKA DAN RINCIAN
Berdasarkan informasi yang diperoleh redaksi kami, Milan dan Lazio saat ini sedang menyelesaikan transfer Calvani senilai sekitar 1 juta euro ditambah bonus. Besok, pemain kelahiran 2008 tersebut diperkirakan akan bergabung dengan Milan Futuro pada hari kedua pemusatan latihan di Milanello.
SIAPAKAH CALVANI?
Meskipun usianya masih muda, Calvani telah mengumpulkan pengalaman yang cukup di kancah sepak bola junior tingkat tinggi. Pada musim lalu, ia mencatatkan 28 penampilan di liga Primavera 1, dengan menyumbang tiga assist. Selain itu, ia juga tampil dua kali di Coppa Primavera, di mana ia kembali menyumbang satu assist.
Bek sayap ini juga mendapat kesempatan bermain bersama tim U-18Lazio, di mana ia mencatatkan empat penampilan, satu gol, dan satu assist. Angka-angka tersebut menunjukkan kemampuannya dalam mendukung serangan, menusuk ke sayap, dan menjadi ancaman di area pertahanan lawan, serta kemampuan membaca permainan bertahan yang sangat baik.
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