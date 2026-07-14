Meskipun usianya masih muda, Calvani telah mengumpulkan pengalaman yang cukup di kancah sepak bola junior tingkat tinggi. Pada musim lalu, ia mencatatkan 28 penampilan di liga Primavera 1, dengan menyumbang tiga assist. Selain itu, ia juga tampil dua kali di Coppa Primavera, di mana ia kembali menyumbang satu assist.





Bek sayap ini juga mendapat kesempatan bermain bersama tim U-18Lazio, di mana ia mencatatkan empat penampilan, satu gol, dan satu assist. Angka-angka tersebut menunjukkan kemampuannya dalam mendukung serangan, menusuk ke sayap, dan menjadi ancaman di area pertahanan lawan, serta kemampuan membaca permainan bertahan yang sangat baik.