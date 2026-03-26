Milan Hello Rabiot 16x9Calciomercato
Andrea Longoni

Diterjemahkan oleh

Milan, musim panas ini lebih mengandalkan Rabiot dan mengurangi peran Musah: tidak boleh berhemat atau bertindak setengah-setengah, terutama dalam hal penyerang tengah

AC Milan

Pembahasan yang mengarah ke bursa transfer musim panas

AC Milan, yang saat ini berada di peringkat kedua, harus berfokus untuk menutup musim ini dengan sebaik-baiknya dan mulai merencanakan musim depan, mengingat partisipasi mereka di Liga Champions musim depan kini hampir pasti.

Tujuannya, menurut saya, haruslah mencoba menaikkan standar: memulai kembali pada bulan Agustus dengan tim yang mampu bersaing memperebutkan gelar juara.

  • DIBUTUHKAN PENARIK

    Justru karena itulah dibutuhkan bursa transfer yang berkualitas dan, yang terpenting, mendengarkan pelatih, yang telah menyatakan keinginannya untuk mendatangkan pemain yang siap bertanding dan berpengalaman.

    Coba saya rangkum: lebih banyak Rabiot dan lebih sedikit Musah. Dalam hal ini, dia benar sekali: jauh lebih mudah mencoba menang jika di tim ada pemain sekelas dan berpengalaman seperti pemain Prancis itu, daripada pemain muda seperti pemain Amerika itu. Bukan bermaksud merendahkan yang terakhir, tapi ini contoh yang bagus: keduanya adalah gambaran dari dua filosofi yang bertolak belakang. Filosofi Allegri adalah yang menang.

    Klub harus berusaha memenuhi keinginannya, dengan menyediakan skuad yang lebih baik daripada musim ini. Tahun ini Milan berada di posisi kedua berkat kerja tim yang sangat baik, tetapi siapa saja yang menjadi motor penggerak di lapangan? Maignan, Rabiot, dan Modric: ketiga pemain terkuat dan paling berpengalaman, tidak mengherankan.

  • SERANGAN KRUSIAL

    Lini serang akan menjadi kunci utama. Dalam hal ini, pencarian striker tengah bukanlah hal yang mudah, namun pasti akan menjadi langkah terpenting. Jika Milan akhirnya berhasil menemukan striker tengah yang tepat setelah bertahun-tahun, maka mereka benar-benar bisa menargetkan gelar juara. Sebaliknya, masalah-masalah klasik yang telah membayangi mereka selama beberapa tahun terakhir akan tetap ada. Ini adalah posisi yang tidak boleh diabaikan atau ditangani dengan cara coba-coba dan spekulasi.

    Sungguh disayangkan jika tidak mencoba untuk masuk di antara Juventus dan Vlahovic, karena tidak ada kepastian di luar sana. Dusan adalah pilihan yang tepat dan Allegri pun berpikir demikian. Namun, mungkin sudah terlambat.

