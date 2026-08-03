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Yunus Musah Milan 2025-2026Getty Images

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Milan, Musah tidak meyakinkan Amorim dan tetap ada di pasar transfer: Besiktas asuhan Italiano menjadi salah satu opsi

AC Milan

Milan, Musah telah ditawarkan kepada klub Turki Besiktas yang dilatih oleh Italiano

Musah dan AC Milan, tanda-tanda perpisahan. Gelandang asal Amerika Serikat itu akan meninggalkan klub AC Milan: ia tidak meyakinkan Amorim dan persaingan di lini tengah terlalu padat serta berada pada level yang lebih tinggi. Itulah mengapa AC Milan memasukkannya ke dalam daftar pemain yang bisa dilepas.

  • Ditawarkan ke Besiktas

    Menurut jurnalis Turki Ertan Suzgun, Musah telah ditawarkan kepada Besiktas asuhan Italiano. Sebuah jalur yang bisa memanas dalam beberapa hari ke depan. Milan juga telah menawarkan gelandang Amerika Serikat itu kepada Lazio, tetapi biayanya dianggap terlalu tinggi oleh klub ibu kota.

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