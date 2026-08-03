Musah dan AC Milan, tanda-tanda perpisahan. Gelandang asal Amerika Serikat itu akan meninggalkan klub AC Milan: ia tidak meyakinkan Amorim dan persaingan di lini tengah terlalu padat serta berada pada level yang lebih tinggi. Itulah mengapa AC Milan memasukkannya ke dalam daftar pemain yang bisa dilepas.