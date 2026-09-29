Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
cm grafica Baresi milan
Diterjemahkan oleh

Milan, mural Baresi bisa dibuat ulang dari nol dan jauh lebih besar setelah tindakan memalukan beberapa hari lalu

AC Milan

Tuttosport edisi cetak melaporkan kekecewaan besar atas mural yang didedikasikan untuk Baresi, yang dirusak dalam beberapa jam terakhir. Karya itu bisa dibuat ulang dengan ukuran yang lebih besar.

Kemarahan kian meningkat, bukan hanya di kalangan suporter AC Milan, atas tindakan memalukan dari sejumlah orang tak bermoral yang telah merusak mural di Casa Milan yang didedikasikan untuk Franco Baresi, mantan Kapten besar dan legenda AC Milan yang meninggal beberapa bulan lalu. Di dalam klub yang bermarkas di via Aldo Rossi, yang sudah bergerak untuk menemukan pihak yang bertanggung jawab, ada kekecewaan besar atas apa yang telah terjadi,

  • Kata-kata pembuat mural itu

    Penulis mural tersebut, yakni Luca Rosada, yang dikenal sebagai Lucas Street Art, mengomentari kejadian itu seperti ini: "Ke depannya, saya belum tahu kapan, akan ada kemungkinan saya membuat ulang karya itu dan mengembalikan kehormatan kepada Franco Baresi. Jika pelaku perusakan itu ingin membantu saya, saya sangat terbuka untuk menerimanya agar kami bisa memasang karya itu bersama-sama. Orang selalu bisa menyesali kesalahan yang dibuat dan mungkin, jika dia mau dan berkenan, alih-alih menghukumnya kami mungkin bisa memaafkannya atas kesalahan yang telah dilakukan, dengan memintanya membantu saya membereskan kembali karya dan inisiatif ini". demikian yang tertulis di Tuttosport.

  • Mural baru

    Ucapannya dikutip oleh Tuttosport yang kemudian menambahkan bahwa mural Baresi "bisa dipugar dengan ukuran seperti saat ini atau, mungkin, dibuat ulang dari nol dengan ukuran yang lebih besar pada ketinggian yang bisa mencegah aksi vandalisme serupa terulang, tetapi pada saat yang sama membuatnya lebih terlihat oleh siapa pun yang datang ke Piazza Gino Valle. Namun, semua itu juga harus melalui proses perizinan yang bukan terlalu berada di tangan Milan (yang siap segera memulai pekerjaan pemulihan), melainkan Vittoria Assicurazioni, pemilik area tempat mural itu dilukis".

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
Serie A
Sassuolo crest
Sassuolo
SAS
AC Milan crest
AC Milan
MIL