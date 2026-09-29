Kemarahan kian meningkat, bukan hanya di kalangan suporter AC Milan, atas tindakan memalukan dari sejumlah orang tak bermoral yang telah merusak mural di Casa Milan yang didedikasikan untuk Franco Baresi, mantan Kapten besar dan legenda AC Milan yang meninggal beberapa bulan lalu. Di dalam klub yang bermarkas di via Aldo Rossi, yang sudah bergerak untuk menemukan pihak yang bertanggung jawab, ada kekecewaan besar atas apa yang telah terjadi,
Milan, mural Baresi bisa dibuat ulang dari nol dan jauh lebih besar setelah tindakan memalukan beberapa hari lalu
Kata-kata pembuat mural itu
Penulis mural tersebut, yakni Luca Rosada, yang dikenal sebagai Lucas Street Art, mengomentari kejadian itu seperti ini: "Ke depannya, saya belum tahu kapan, akan ada kemungkinan saya membuat ulang karya itu dan mengembalikan kehormatan kepada Franco Baresi. Jika pelaku perusakan itu ingin membantu saya, saya sangat terbuka untuk menerimanya agar kami bisa memasang karya itu bersama-sama. Orang selalu bisa menyesali kesalahan yang dibuat dan mungkin, jika dia mau dan berkenan, alih-alih menghukumnya kami mungkin bisa memaafkannya atas kesalahan yang telah dilakukan, dengan memintanya membantu saya membereskan kembali karya dan inisiatif ini". demikian yang tertulis di Tuttosport.
Mural baru
Ucapannya dikutip oleh Tuttosport yang kemudian menambahkan bahwa mural Baresi "bisa dipugar dengan ukuran seperti saat ini atau, mungkin, dibuat ulang dari nol dengan ukuran yang lebih besar pada ketinggian yang bisa mencegah aksi vandalisme serupa terulang, tetapi pada saat yang sama membuatnya lebih terlihat oleh siapa pun yang datang ke Piazza Gino Valle. Namun, semua itu juga harus melalui proses perizinan yang bukan terlalu berada di tangan Milan (yang siap segera memulai pekerjaan pemulihan), melainkan Vittoria Assicurazioni, pemilik area tempat mural itu dilukis".
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