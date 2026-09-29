Penulis mural tersebut, yakni Luca Rosada, yang dikenal sebagai Lucas Street Art, mengomentari kejadian itu seperti ini: "Ke depannya, saya belum tahu kapan, akan ada kemungkinan saya membuat ulang karya itu dan mengembalikan kehormatan kepada Franco Baresi. Jika pelaku perusakan itu ingin membantu saya, saya sangat terbuka untuk menerimanya agar kami bisa memasang karya itu bersama-sama. Orang selalu bisa menyesali kesalahan yang dibuat dan mungkin, jika dia mau dan berkenan, alih-alih menghukumnya kami mungkin bisa memaafkannya atas kesalahan yang telah dilakukan, dengan memintanya membantu saya membereskan kembali karya dan inisiatif ini". demikian yang tertulis di Tuttosport.