Di era media sosial, setiap keputusan, bahkan yang paling polos sekalipun, yang dibuat untuk kanal resmi sendiri menimbulkan emosi yang bertolak belakang di basis penggemarnya. Dalam kasus Maignan, hal itu terdengar lebih heboh lagi di kalangan fans Milan karena kita sedang berada di tengah bursa transfer: Iron Mike, selama beberapa hari terakhir, telah menghapus semua unggahan dari profil Instagram miliknya dan setiap referensi kepada Milan (dan Prancis, red). Ini alarm palsu karena dari kiper Prancis itu belum datang sinyal yang jelas dan resmi mengenai ketidaknyamanan yang meluas terhadap arah baru klub via Aldo Rossi.
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Milan, misteri Maignan di media sosial: hapus semua foto dan referensi AC Milan. SMS dari Amorim dan Cardinale, ini yang sedang terjadi
TIDAK ADA KASUS
Ruben Amorim dan Gerry Cardinale telah mengirim lebih dari satu SMS kepada Mike Maignan sepanjang musim panas ini untuk menegaskan kembali kepercayaan penuh mereka menjelang musim depan. Dan dari kiper Prancis itu tidak ada permintaan khusus terkait bursa transfer: AC Milan tetap pada perpanjangan kontrak penting yang ditandatangani pada Januari, dengan kesepakatan baru yang akan berakhir pada musim panas 2031. Jadi, tidak ada masalah apa pun terkait masa depan mantan pemain Lille itu.
KAPTEN DAN PEMIMPIN
Gerry Cardinale, seperti yang baru-baru ini ia tunjukkan lewat dossier Luka Modric, tidak berniat melepas mereka yang ia anggap sebagai kekuatan utama tim, para pemimpin kharismatiknya. Dan Amorim sudah memilih untuk mempertahankan Mike Maignan sebagai kapten dari sebuah grup yang harus segera melupakan kekecewaan atas akhir tragikomik musim lalu. Maignan saat ini sedang berlibur setelah Piala Dunia dan dijadwalkan tiba di Milanello pada pertengahan Agustus, beberapa hari sebelum dimulainya musim baru secara resmi. Terlepas dari keputusan yang diambil di media sosial...
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