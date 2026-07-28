Milan, misteri Maignan di media sosial: hapus semua foto dan referensi AC Milan. SMS dari Amorim dan Cardinale, ini yang sedang terjadi

Di era media sosial, setiap keputusan, bahkan yang paling polos sekalipun, yang dibuat untuk kanal resmi sendiri menimbulkan emosi yang bertolak belakang di basis penggemarnya. Dalam kasus Maignan, hal itu terdengar lebih heboh lagi di kalangan fans Milan karena kita sedang berada di tengah bursa transfer: Iron Mike, selama beberapa hari terakhir, telah menghapus semua unggahan dari profil Instagram miliknya dan setiap referensi kepada Milan (dan Prancis, red). Ini alarm palsu karena dari kiper Prancis itu belum datang sinyal yang jelas dan resmi mengenai ketidaknyamanan yang meluas terhadap arah baru klub via Aldo Rossi.