Setelah kedatangan beruntun Goncalo Ramos dan Mario Gila, AC Milan kembali membuat gebrakan di bursa transfer: kali ini yang didatangkan adalah Sankhoun Diawara, bek tengah Troyes, yang pada musim lalu membukukan 14 penampilan (total 1.048 menit bermain) di Ligue 2.
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Milan merekrut bek kelahiran 2006 Diawara dari Troyes: ia adalah pengganti Pavlovic
Wakil Pavlovic
Pada awalnya, perekrutan pemain kelahiran 2006 ini direncanakan untuk memperkuat Milan Futuro asuhan Sergio Navarro, tetapi manajemen sedang mempertimbangkan untuk langsung memasukkannya ke tim utama, seperti dilaporkan Gazzetta dello Sport. Tujuannya adalah mengembangkannya di bawah bayang-bayang Pavlović, yang sangat mirip dengannya dari segi karakteristik, dengan menjadikannya pelapisnya dalam skuad, lalu melengkapi lini belakang dengan merekrut satu bek tengah lagi.
BIAYANYA
Bertubuh jangkung, kuat secara fisik, kidal, dan sangat piawai dalam membangun permainan, pemain 20 tahun itu merupakan salah satu prospek terbaik sepak bola Prancis, dengan beberapa penampilan bersama tim nasional Prancis U-19. Nilai keseluruhan operasi ini diperkirakan berada di kisaran tiga juta euro. Penentu dalam kesepakatan ini adalah keinginan sang pemain, yang memilih menolak tawaran Glasgow Rangers demi bergabung dengan proyek AC Milan.
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