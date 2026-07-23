Bertubuh jangkung, kuat secara fisik, kidal, dan sangat piawai dalam membangun permainan, pemain 20 tahun itu merupakan salah satu prospek terbaik sepak bola Prancis, dengan beberapa penampilan bersama tim nasional Prancis U-19. Nilai keseluruhan operasi ini diperkirakan berada di kisaran tiga juta euro. Penentu dalam kesepakatan ini adalah keinginan sang pemain, yang memilih menolak tawaran Glasgow Rangers demi bergabung dengan proyek AC Milan.