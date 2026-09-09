Milan menjalin kontak dengan pihak Bondo: gelandang Prancis itu belum menemukan klub baru pada bursa transfer musim panas

Bondo dibeli AC Milan pada Januari 2025 dengan nilai sekitar €10 juta plus bonus €2 juta. Operasi ini berawal dari ide Moncada dan dituntaskan Fulrani bersama Galliani, yang saat itu menjabat sebagai CEO AC Milan. Satu setengah tahun kemudian, pemain Prancis itu nyaris menjadi 'beban' bagi AC Milan, yang telah memutuskan untuk memasukkannya ke pasar transfer pada musim panas lalu dengan valuasi sekitar €8 juta. Terlalu tinggi untuk seorang pemain muda yang baru melewati pengalaman rumit di Cremonese, tempat ia jarang bermain juga karena sejumlah masalah fisik. Warren menolak tawaran dari dua klub Turki, Corum dan Erzurumspor FK di Turki, serta dari klub Amerika San Jose Earthquakes, karena ia menunggu panggilan dari liga-liga papan atas Eropa. Panggilan yang, pada akhirnya, tidak pernah datang.



