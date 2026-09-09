Di antara kasus yang belum diselesaikan oleh Cardinale dan tim transfernya ada gelandang Prancis Bondo, yang kembali ke AC Milan setelah pengalamannya di Cremonese dengan status pinjaman murni. Pemain kelahiran 2003 itu berlatih sendirian, dengan izin dari AC Milan, sejak Senin 13 Juli, yakni sejak dimulainya pemusatan latihan pramusim. Amorim telah memutuskan, atas kesepakatan dengan klub, untuk tidak memasukkannya ke dalam daftar pemain yang dipanggil ke tim utama.
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Milan menjalin kontak dengan pihak Bondo: gelandang Prancis itu belum menemukan klub baru pada bursa transfer musim panas
Antara penilaian dan kesulitan di bursa transfer
Bondo dibeli AC Milan pada Januari 2025 dengan nilai sekitar €10 juta plus bonus €2 juta. Operasi ini berawal dari ide Moncada dan dituntaskan Fulrani bersama Galliani, yang saat itu menjabat sebagai CEO AC Milan. Satu setengah tahun kemudian, pemain Prancis itu nyaris menjadi 'beban' bagi AC Milan, yang telah memutuskan untuk memasukkannya ke pasar transfer pada musim panas lalu dengan valuasi sekitar €8 juta. Terlalu tinggi untuk seorang pemain muda yang baru melewati pengalaman rumit di Cremonese, tempat ia jarang bermain juga karena sejumlah masalah fisik. Warren menolak tawaran dari dua klub Turki, Corum dan Erzurumspor FK di Turki, serta dari klub Amerika San Jose Earthquakes, karena ia menunggu panggilan dari liga-liga papan atas Eropa. Panggilan yang, pada akhirnya, tidak pernah datang.
Keputusan soal reintegrasi ke dalam skuad
Dalam sekitar empat hari terakhir, rombongan pemain Prancis itu sedang berupaya menengahi dengan Milan agar ia bisa kembali masuk skuad. Perlu diingat bahwa Bondo masih terikat kontrak sebesar 1,5 juta euro bersih per musim hingga 2029. Menurut informasi yang diperoleh redaksi kami, dalam beberapa jam ke depan keputusan final dari Milan akan disampaikan.
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