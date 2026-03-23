Samuel Chukwueze dan Milan hampir mencapai kesepakatan untuk perpisahan, kali ini secara permanen. Pemain sayap asal Nigeria itu benar-benar bangkit kembali di London bersama Fulham, di mana ia bertemu dua rekan setimnya di tim nasional, Calvin Bassey dan Alex Iwobi, serta mendapatkan kepercayaan penuh dari seluruh lingkungan klub. Kini, Fulham semakin yakin untuk menggunakan opsi pembelian dari Milan pada bulan Juni mendatang.
Milan menjalin kontak dengan Fulham: pembebasan Chukwueze tampaknya akan terwujud, dengan jumlah yang diperkirakan akan diterima
KONTAK DENGAN FULHAM
Dua gol yang dicetaknya ke gawang Manchester City pada 2 Desember jelas menjadi puncak dari perjalanan yang secara keseluruhan berjalan positif. Chukwueze akan sangat senang jika bisa tetap bertahan di Fulham pada musim depan, dan ia telah memberikan persetujuan prinsip kepada jajaran manajemen klub Inggris tersebut. Terdapat konfirmasi mengenai apa yang ditulis oleh Gazzetta dello Sport: beberapa hari terakhir ini, perantara yang menangani transfer tersebut pada musim panas lalu telah memberitahu Milan mengenai niat Fulham untuk menggunakan opsi pembelian kembali terhadap mantan pemain Villarreal tersebut.
BERAPA BANYAK PENDAPATAN MILAN
Pemberitahuan yang diterima Milan beberapa hari terakhir ini bersifat tidak resmi dan belum final, sehingga pihak klub di Via Aldo Rossi menunggu langkah-langkah selanjutnya. Dengan harapan agar niat tersebut segera terwujud dalam bentuk penandatanganan kontrak. Furlani yakin bahwa kepindahan Chukwueze ke Fulham akan menjadi kesepakatan yang saling menguntungkan, mengingat panggung Premier League dapat mengangkat kembali karier pemain yang baru saja menjalani dua musim mengecewakan bersama Rossoneri. Milan kini mulai menghitung: Chukwueze akan membawa dana sebesar 24 juta euro yang, dengan bonus, dapat mencapai angka 28 juta.