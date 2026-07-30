Operasi penuh imajinasi. Milan ingin menambah kualitas di lini trekuartista yang sudah memiliki talenta yang sedang menanjak seperti Alphadio Cissé serta dua nama besar seperti Christian Pulisic dan Christopher Nkunku. Dalam permainan berpasangan, dibutuhkan satu trekuartista lagi, seorang nomor 10 murni.





Setelah melihat target Karetsas (yang pindah ke Borussia Dortmund) lepas, Almstadt sedang mengevaluasi berbagai profil dengan rekomendasi dari Gardiner dan restu Amorim. Di antara Soulè dan Nwaneri, muncul pula nama lama yang sudah lama disukai manajemen Milan: Ibrahim Maza, pemain tim nasional Aljazair yang akan berusia 21 tahun pada November.





Pada musim panas lalu, Milan sempat bernegosiasi lama dengan Hertha Berlin untuk talenta Afrika Utara itu, tetapi pada akhirnya Bayer Leverkusen yang memenanginya dengan investasi sekitar 12 juta euro plus bonus.