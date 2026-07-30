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Bayer 04 Leverkusen v FC Bayern München - DFB Cup SemifinalGetty Images Sport

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Milan menghubungi agen Maza: gelandang serang Bayer Leverkusen itu disukai Amorim dan Gardiner

AC Milan
I. Maza
Transfers
Bayer Leverkusen

Pemain tim nasional Aljazair, Maza, sudah masuk radar AC Milan sejak masih mengenakan jersey Hertha Berlin

Operasi penuh imajinasi. Milan ingin menambah kualitas di lini trekuartista yang sudah memiliki talenta yang sedang menanjak seperti Alphadio Cissé serta dua nama besar seperti Christian Pulisic dan Christopher Nkunku. Dalam permainan berpasangan, dibutuhkan satu trekuartista lagi, seorang nomor 10 murni.


Setelah melihat target Karetsas (yang pindah ke Borussia Dortmund) lepas, Almstadt sedang mengevaluasi berbagai profil dengan rekomendasi dari Gardiner dan restu Amorim. Di antara Soulè dan Nwaneri, muncul pula nama lama yang sudah lama disukai manajemen Milan: Ibrahim Maza, pemain tim nasional Aljazair yang akan berusia 21 tahun pada November.


Pada musim panas lalu, Milan sempat bernegosiasi lama dengan Hertha Berlin untuk talenta Afrika Utara itu, tetapi pada akhirnya Bayer Leverkusen yang memenanginya dengan investasi sekitar 12 juta euro plus bonus.

  • Sangat disukai AC Milan

    Maza adalah pemain yang sangat disukai AC Milan karena ia punya kualitas, mampu membaca perkembangan permainan lebih cepat daripada yang lain, memiliki kecerdasan taktis yang luar biasa, dan sangat baik dalam menentukan waktu untuk masuk ke area penalti. Amorim menyetujui profil seperti ini juga karena kita berbicara tentang seorang pemain yang masih sangat muda dan punya ruang besar untuk berkembang. Musim pertamanya di Bayer Leverkusen melampaui semua ekspektasi paling optimistis: Maza bermain sangat sering (44 pertandingan, red.) dan memberikan kontribusi signifikan dalam fase ofensif dengan 5 gol dan 6 assist.

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  • KONTAK DENGAN PARA AGENTENYA

    Casa Milan menjadi tempat keluar-masuk agen dan perantara dalam beberapa waktu terakhir. Dalam beberapa jam terakhir, Almstadt mengadakan dialog panjang dengan seorang perwakilan Stellar, tepat mengenai Maza (orang yang sama yang sedang melanjutkan pembicaraan soal Leao dengan Fenerbahce) untuk memahami apakah ada peluang membuka negosiasi dengan Bayer Leverkusen.

  • BIAYA TINGGI

    Bagi pelatih baru Bayer Leverkusen Carlos Martinez Novel, l Maza adalah pemain penting yang ingin ia andalkan pada musim depan. Milan memahami bahwa untuk pemain Aljazair itu biayanya akan tinggi untuk transfernya, dengan valuasi disebut melebihi 40 juta euro. Dalam beberapa hari ke depan, kedua pihak akan kembali berkomunikasi untuk memahami apakah ada ruang guna mencoba melangkah maju dalam kemungkinan negosiasi.

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