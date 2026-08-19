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Netherlands v Norway - International FriendlyGetty Images Sport
Moataz Elgammal

Diterjemahkan oleh

Milan mengamankan pemasukan finansial besar setelah Manchester City menjual Tijjani Reijnders ke Al-Qadsiah

Transfers
T. Reijnders
AC Milan
Manchester City
Al Qadsiah
Serie A
Premier League

Tijjani Reijnders telah merampungkan kepindahan menguntungkan ke klub Saudi Pro League, Al-Qadsiah. Meski Manchester City mendapatkan kembali biaya transfer yang signifikan, kesepakatan itu memicu klausul unik yang memaksa mereka membayar bonus besar kepada AC Milan. Klub Italia itu merayakan keuntungan finansial luar biasa dari pemain yang mereka jual ke raksasa Premier League tersebut baru setahun lalu.

  • Transfer besar ke Arab Saudi rampung

    Menurut Football Italia, Reijnders telah resmi meninggalkan Man City untuk bergabung dengan Al-Qadsiah dengan biaya transfer €61 juta. Gelandang itu menandatangani kontrak lima tahun bernilai besar di Timur Tengah, dengan gajinya dilaporkan akan mencapai lebih dari €100 juta selama periode tersebut. Al-Qadsiah mengonfirmasi kesepakatan itu melalui video presentasi di X, di mana Reijnders dengan bangga menyatakan: "Saya seorang seniman Belanda; saya pria Qadsiah." Ia meninggalkan Inggris setelah mencatatkan 50 penampilan di semua kompetisi untuk klub tersebut, serta memenangi dua piala domestik selama masa singkatnya.

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    Milan aktifkan klausul cerdik

    Meski Man City telah mengamankan keuntungan besar dari pemain yang mereka rekrut seharga €55 juta setahun lalu, Milan adalah pemenang finansial yang sesungguhnya. Saat klub Italia itu menjual Reijnders musim panas lalu, mereka menyertakan add-on berbasis performa hingga €14 juta. Yang krusial, mereka mengantisipasi kepergian cepat dan memasukkan klausul cerdas. Kesepakatan spesifik ini menjamin bahwa jika Manchester City menjual Reijnders dalam tahun pertama, mereka harus membayar seluruh paket €14 juta tersebut, terlepas dari apakah ia mencapai target seperti kesuksesan di Liga Champions atau Ballon d'Or.

  • Keuntungan besar bagi klub Italia

    Manchester City sangat ingin menuntaskan penjualan itu dengan cepat, tetapi ketidaksabaran mereka membuat mereka secara hukum wajib mentransfer tambahan beberapa juta euro. Pembayaran terakhir ini mendorong total biaya transfer yang diterima Milan untuk Reijnders menjadi hampir €70 juta. Menurut laporan di Italia, Milan awalnya membayar sekitar €13 juta untuk membeli Reijnders dari AZ Alkmaar pada musim panas 2023, yang berarti klub kini menghasilkan total keuntungan besar sebesar €56 juta.

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    Apa langkah berikutnya untuk Reijnders?

    Ke depannya, Reijnders kini akan bergabung dengan rekan setim barunya, Mateo Retegui, di bawah arahan manajer Brendan Rodgers. Al-Qadsiah sedang bersiap menjalani penampilan perdana mereka di AFC Champions League Elite. Reijnders bisa menjalani debutnya secepatnya pada Jumat, ketika tim menghadapi Al-Ittihad pada pekan kedua Saudi Pro League.