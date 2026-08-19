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Milan mengamankan pemasukan finansial besar setelah Manchester City menjual Tijjani Reijnders ke Al-Qadsiah
Transfer besar ke Arab Saudi rampung
Menurut Football Italia, Reijnders telah resmi meninggalkan Man City untuk bergabung dengan Al-Qadsiah dengan biaya transfer €61 juta. Gelandang itu menandatangani kontrak lima tahun bernilai besar di Timur Tengah, dengan gajinya dilaporkan akan mencapai lebih dari €100 juta selama periode tersebut. Al-Qadsiah mengonfirmasi kesepakatan itu melalui video presentasi di X, di mana Reijnders dengan bangga menyatakan: "Saya seorang seniman Belanda; saya pria Qadsiah." Ia meninggalkan Inggris setelah mencatatkan 50 penampilan di semua kompetisi untuk klub tersebut, serta memenangi dua piala domestik selama masa singkatnya.
- Getty Images Sport
Milan aktifkan klausul cerdik
Meski Man City telah mengamankan keuntungan besar dari pemain yang mereka rekrut seharga €55 juta setahun lalu, Milan adalah pemenang finansial yang sesungguhnya. Saat klub Italia itu menjual Reijnders musim panas lalu, mereka menyertakan add-on berbasis performa hingga €14 juta. Yang krusial, mereka mengantisipasi kepergian cepat dan memasukkan klausul cerdas. Kesepakatan spesifik ini menjamin bahwa jika Manchester City menjual Reijnders dalam tahun pertama, mereka harus membayar seluruh paket €14 juta tersebut, terlepas dari apakah ia mencapai target seperti kesuksesan di Liga Champions atau Ballon d'Or.
Keuntungan besar bagi klub Italia
Manchester City sangat ingin menuntaskan penjualan itu dengan cepat, tetapi ketidaksabaran mereka membuat mereka secara hukum wajib mentransfer tambahan beberapa juta euro. Pembayaran terakhir ini mendorong total biaya transfer yang diterima Milan untuk Reijnders menjadi hampir €70 juta. Menurut laporan di Italia, Milan awalnya membayar sekitar €13 juta untuk membeli Reijnders dari AZ Alkmaar pada musim panas 2023, yang berarti klub kini menghasilkan total keuntungan besar sebesar €56 juta.
- Getty Images Sport
Apa langkah berikutnya untuk Reijnders?
Ke depannya, Reijnders kini akan bergabung dengan rekan setim barunya, Mateo Retegui, di bawah arahan manajer Brendan Rodgers. Al-Qadsiah sedang bersiap menjalani penampilan perdana mereka di AFC Champions League Elite. Reijnders bisa menjalani debutnya secepatnya pada Jumat, ketika tim menghadapi Al-Ittihad pada pekan kedua Saudi Pro League.
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