Menurut Football Italia, Reijnders telah resmi meninggalkan Man City untuk bergabung dengan Al-Qadsiah dengan biaya transfer €61 juta. Gelandang itu menandatangani kontrak lima tahun bernilai besar di Timur Tengah, dengan gajinya dilaporkan akan mencapai lebih dari €100 juta selama periode tersebut. Al-Qadsiah mengonfirmasi kesepakatan itu melalui video presentasi di X, di mana Reijnders dengan bangga menyatakan: "Saya seorang seniman Belanda; saya pria Qadsiah." Ia meninggalkan Inggris setelah mencatatkan 50 penampilan di semua kompetisi untuk klub tersebut, serta memenangi dua piala domestik selama masa singkatnya.