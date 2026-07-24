“Saya sudah berbicara dengan klub soal kemungkinan mencoba pengalaman baru, saya tidak tahu apakah itu akan terjadi, saya harus hadir di sana (bersama Milan) pada tanggal 29 dan selama saya berada di sana saya akan memberikan yang terbaik, selalu dengan menghormati seragam yang telah memberi saya segalanya. Saya pikir ini adalah klub yang sangat membantu saya dalam segala aspek, tetapi dalam hidup kita juga punya ambisi untuk hal-hal lain dan jika itu terjadi, saya akan mempelajari opsinya, tetapi saya tetap pemain Milan.” Pernyataan Rafael Leao di podcast Brasil Podpah menggambarkan perubahan strategi dibandingkan pernyataan-pernyataan publiknya pada bulan Mei, tepat sebelum Piala Dunia. Pemain Portugal itu mulai menyadari bahwa mimpinya ke Premier League tampaknya akan tetap sekadar mimpi: tidak ada tawaran yang datang dari klub-klub Inggris, apalagi dari tim-tim besar Spanyol. Keputusan untuk pergi pada bursa transfer kali ini juga sejalan dengan keinginan klub, tetapi situasi pasar saat ini mengundang kehati-hatian.
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Milan, Mendes sedang bekerja sama dengan Fenerbahce untuk transfer Leao: tawaran fantastis untuk sang pemain, kendala pada valuasi
Fenerbahce sedang menekan
Fenerbahce benar-benar serius memburu Rafa Leao dan memiliki kemampuan finansial yang lebih besar dibandingkan Galatasaray, yang sudah bergerak untuk pemain Portugal itu beberapa bulan lebih dulu. Klub Istanbul itu sedang menggarap kesepakatan ini dengan bantuan Jorge Mendes yang mendapat tugas dari Cardinale untuk mencarikan pembeli bagi pemain Portugal tersebut. Angka-angka yang diajukan kepada sang pemain jelas sangat besar: 8 juta sebagai gaji pokok tetap ditambah 2 juta dalam bonus yang realistis dicapai, serta 2 juta lainnya yang lebih sulit untuk diraih.
MASALAH FINANCIAL FAIR PLAY
Salah satu kemungkinan kendala dalam negosiasi antara Fenerbahce dan Milan untuk Leao berkaitan dengan Financial Fair Play. Klub Turki itu harus berhadapan dengan aturan ketat FFP, terlebih setelah merekrut Greenwood dari Marseille dengan biaya 40 juta plus bonus 10 juta. Ada dua jalur yang mungkin bagi tim asuhan pelatih Kartal: melepas sepasang pemain dalam skuad atau mencoba bernegosiasi dengan Milan soal valuasi 60 juta euro. Di tengah kusutnya jaringan agen dan perantara yang juga bekerja untuk kepentingan Galatasaray.
Menanti keputusan Leao
Langkah pertama, yang sangat penting, adalah keterbukaan Leao terhadap Turki. Dibandingkan beberapa hari lalu, ada sedikit celah dari sang pemain, tetapi dibutuhkan keterbukaan yang jelas, tegas, dan final untuk memulai negosiasi antar-klub. Mendes terus merajut langkah dengan konsisten, dengan kesadaran bahwa ia juga memiliki satu kartu truf untuk AC Milan terkait liga Arab.
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