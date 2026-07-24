“Saya sudah berbicara dengan klub soal kemungkinan mencoba pengalaman baru, saya tidak tahu apakah itu akan terjadi, saya harus hadir di sana (bersama Milan) pada tanggal 29 dan selama saya berada di sana saya akan memberikan yang terbaik, selalu dengan menghormati seragam yang telah memberi saya segalanya. Saya pikir ini adalah klub yang sangat membantu saya dalam segala aspek, tetapi dalam hidup kita juga punya ambisi untuk hal-hal lain dan jika itu terjadi, saya akan mempelajari opsinya, tetapi saya tetap pemain Milan.” Pernyataan Rafael Leao di podcast Brasil Podpah menggambarkan perubahan strategi dibandingkan pernyataan-pernyataan publiknya pada bulan Mei, tepat sebelum Piala Dunia. Pemain Portugal itu mulai menyadari bahwa mimpinya ke Premier League tampaknya akan tetap sekadar mimpi: tidak ada tawaran yang datang dari klub-klub Inggris, apalagi dari tim-tim besar Spanyol. Keputusan untuk pergi pada bursa transfer kali ini juga sejalan dengan keinginan klub, tetapi situasi pasar saat ini mengundang kehati-hatian.