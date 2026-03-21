Milan menang meski ada penalti yang diputuskan VAR: Dalam 30 pertandingan, Allegri lebih baik daripada Fonseca dan Coincecao dalam 38 pertandingan

Beberapa penilaian terhadap para pemain, dimulai dari Maignan yang tampil akurat dalam setiap situasi, bahkan melakukan penyelamatan luar biasa di pertengahan babak kedua. Namun, ia tidak hanya kurang beruntung saat kebobolan gol dan tak berdaya menghadapi tendangan penalti yang memastikan skor akhir 3-2. Di lini belakang, Tomori langsung mendapat kartu kuning dan akibatnya permainannya terkendala; di babak kedua, ia digantikan oleh Athekame yang lebih agresif. De Winter dikalahkan oleh gerakan cepat Simeone untuk skor sementara 1-1, Pavlovic berbahaya dengan sundulan dan mematikan dengan tendangan kaki saat mencetak gol yang membawa keunggulan sementara bagi Rossoneri. Sulit dinilai atas sentuhan lembutnya kepada Simeone yang memberi VAR kesempatan untuk mengusulkan penalti yang tidak masuk akal.





Di lini tengah, Saelemakers bersemangat seperti biasa. Sebaliknya, Fofana tampil dua sisi: agresif di sayap kanan pada awal pertandingan, namun kurang tajam di kotak penalti. Di sisi lain, Bartesaghi terlalu tenang. Seperti biasa, nasib Milan bergantung pada penampilan Modric dan Rabiot. Pemain Kroasia dan Prancis itu berbuat banyak, bahkan terlalu banyak. Di babak pertama tanpa mendapat dukungan dan partisipasi dari sisa tim. Di babak kedua, mereka mencetak gol kedua dengan elegan (dan dengan partisipasi Pulisic), gol yang memungkinkan Rabiot merayakan gol pertamanya di San Siro dan tim melanjutkan perjalanan menuju kemenangan dengan lega.





Di lini depan, di bawah sorotan Leao yang duduk di tribun, Fullkrug yang dinantikan menunjukkan kelemahan teknis dan fisik, keduanya cukup dapat diprediksi. Pulisic memanfaatkan peran rekan penyerang murni dengan lebih baik, namun tetap dalam performa yang kurang menonjol yang mengikutinya hingga 2026. Ia bangkit di babak kedua, setelah catatan mengecewakan sembilan kali kehilangan bola di babak pertama. Untuk 20 menit terakhir, tidak banyak yang bisa dilaporkan tentang Ricci yang gigih (menggantikan Fofana) dan Nkunku yang berdedikasi, yang masuk menggantikan Fullkrug. Kemudian ada juga kesempatan bagi Gimenez yang kembali, yang tampil aktif. Milan mengendalikan permainan, seolah-olah sudah memasuki jeda internasional.





Saat liga dilanjutkan, akan ada laga tandang ke Napoli: pada dasarnya ini adalah pertarungan langsung untuk posisi kedua; secara teori, pemenangnya akan mencoba mengancam Inter.