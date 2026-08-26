Sinyalnya, jelas, sudah datang Minggu lalu: Pietro Terracciano tidak berada di bangku cadangan dalam laga Torino kontra Milan. Kiper berpengalaman eks Fiorentina itu telah berbicara dengan klub AC Milan dalam beberapa hari terakhir dan dari pembicaraan tersebut tercapai keputusan bersama untuk mengakhiri kerja sama dalam beberapa hari ke depan meski kontraknya masih berlaku hingga 2026. Di satu sisi ada keinginan untuk kembali bermain secara reguler, di sisi lain ada kebijakan Milan yang ingin memaksimalkan para kiper muda yang ada dalam skuad.