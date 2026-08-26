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Liverpool FC v AC Milan Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

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Milan mempromosikan jalur muda untuk posisi kiper: Terracciano dekat dengan Monza, Torriani dipromosikan. Inilah yang akan menjadi kiper ketiga

AC Milan
Monza

Pietro Terracciano, absen pada laga pekan pertama melawan Torino, menuju perpisahan dengan AC Milan setahun sebelum kontraknya berakhir

Sinyalnya, jelas, sudah datang Minggu lalu: Pietro Terracciano tidak berada di bangku cadangan dalam laga Torino kontra Milan. Kiper berpengalaman eks Fiorentina itu telah berbicara dengan klub AC Milan dalam beberapa hari terakhir dan dari pembicaraan tersebut tercapai keputusan bersama untuk mengakhiri kerja sama dalam beberapa hari ke depan meski kontraknya masih berlaku hingga 2026. Di satu sisi ada keinginan untuk kembali bermain secara reguler, di sisi lain ada kebijakan Milan yang ingin memaksimalkan para kiper muda yang ada dalam skuad.

  • Terracciano menatap Monza

    Agen Terracciano telah bekerja selama beberapa hari terakhir untuk menemukan solusi terbaik bagi kliennya. Setelah peluang ke Juventus sirna (yang merekrut Grabara sebagai kiper kedua), Pastorello kembali mengaktifkan kontak dengan Monza yang sedang mati-matian mencari kiper andal untuk diberikan kepada pelatih Juric. Dalam beberapa jam ke depan dijadwalkan ada pertemuan puncak, di mana kedua pihak akan berusaha menyegel kesepakatan final.

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  • Torriani dipromosikan

    Keputusan untuk mengandalkan Torriani sebagai kiper kedua di belakang Maignan datang lebih dulu daripada keputusan untuk memasukkan Terracciano ke bursa transfer. AC Milan sangat percaya kepada Torriani dan telah merencanakan langkah berikutnya dalam kariernya. Sinyal yang jelas juga dikirimkan di bursa transfer: beberapa tawaran datang pada bulan Juni, tetapi AC Milan selalu menolaknya.

  • Pilihan antara Pittarella

    Pada 18 Agustus, Milan secara resmi mengumumkan perpanjangan kontrak Léo-Paul Bouyer, kiper asal Prancis kelahiran 2008 yang akan bersaing untuk peran kiper ketiga dengan Matteo Pittarella, yang berada lebih depan dalam hierarki Ruben Amorim.

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