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milan femminile under 15 campione ditalia 2026
Federico Zanon

Diterjemahkan oleh

Milan membuka jalan baru bagi sepakbola putri: dua tim akan ambil bagian dalam liga putra profesional

AC Milan
Women's football
AC Milan

AC Milan menorehkan langkah baru dalam perjalanan perkembangan sepak bola putri usia muda: untuk pertama kalinya di Italia, dua tim putri akan ambil bagian dalam kompetisi putra profesional. Klub AC Milan menjadi klub Italia pertama yang mengambil keputusan ini, lahir dari keinginan untuk menawarkan kepada para pemain mudanya konteks yang semakin kompetitif dan menantang, yang mampu mendampingi perkembangan mereka dan makin meningkatkan levelnya.

  • U-15 dan U-17

    Perbandingan dengan tim putra yang terlibat dalam kompetisi profesional akan menjadi peluang penting untuk berkembang dari sisi teknis, fisik, dan intensitas permainan, memungkinkan para pemain muda AC Milan mengukur diri menghadapi tantangan baru dan mempercepat proses perkembangan mereka.

    Sebuah pilihan inovatif yang menegaskan keinginan AC Milan untuk berinvestasi dalam pertumbuhan dan pengembangan talenta, dengan menciptakan kondisi terbaik bagi para pemain mudanya untuk mengekspresikan potensi mereka.


    Kategori yang terlibat adalah U-17 dan U-15, yang masing-masing akan menghadapi tim putra U-14 dan U-13.


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