Milan membuka jalan baru bagi sepakbola putri: dua tim akan ambil bagian dalam liga putra profesional

Perbandingan dengan tim putra yang terlibat dalam kompetisi profesional akan menjadi peluang penting untuk berkembang dari sisi teknis, fisik, dan intensitas permainan, memungkinkan para pemain muda AC Milan mengukur diri menghadapi tantangan baru dan mempercepat proses perkembangan mereka.

Sebuah pilihan inovatif yang menegaskan keinginan AC Milan untuk berinvestasi dalam pertumbuhan dan pengembangan talenta, dengan menciptakan kondisi terbaik bagi para pemain mudanya untuk mengekspresikan potensi mereka.





Kategori yang terlibat adalah U-17 dan U-15, yang masing-masing akan menghadapi tim putra U-14 dan U-13.



