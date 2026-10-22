Rabiot telah memperingatkan rekan-rekan setimnya seusai pertandingan melawan Sassuolo di Reggio Emilia maupun melawan Atalanta di San Siro: tim ini punya masalah mentalitas. Musim lalu meninggalkan dampak yang masih terasa, ketika AC Milan mengendur dan keluar dari zona Champions League setelah hampir sepanjang musim berada di posisi kedua atau ketiga. Menghadapi tim yang siap secara taktik seperti Bournemouth, terlepas dari susunan pemain yang dirombak total, dibutuhkan penampilan dan kewaspadaan yang jauh lebih baik. Dimulai dari para pemimpin seperti Maignan.
Milan, masalahnya tetap mentalitas: Amorim juga mengkritik Maignan dan para pemain lain yang dianggap sebagai pemimpin tim
AMORIM VS MAIGNAN
Kita bisa terus memperdebatkan keputusan wasit yang terlalu kaku dan keras, serta kartu merah yang mungkin berlebihan, tetapi tindakan nekat Maignan tetap tak bisa diabaikan. Kiper asal Prancis itu tentu kesal melihat timnya seolah menyerahkan diri kepada lawan, tetapi hal itu tidak bisa membenarkan tindakannya yang begitu mencolok terhadap Adams. Amorim pun sependapat seusai pertandingan: "Kami harus tetap bermain dengan sebelas pemain melawan sebelas pemain di lapangan, terutama para pemain yang lebih berpengalaman. Namun, saya ulangi, hari ini kami sama sekali tidak memberikan perlawanan. Sekarang masih ada pertandingan lain di depan kami: kami harus memulihkan
energi dan segera memikirkan laga berikutnya. Memang benar, kami harus bekerja keras dan banyak berlari dengan satu pemain lebih sedikit sambil berusaha menekan, dan penampilan kami memang buruk dari segala sudut pandang dan dalam segala aspek. Namun, sekarang kami harus membuka lembaran baru dan fokus pada liga."
Kegigihan yang Tak Membuahkan Hasil
Di antara pemain paling berpengalaman yang tampil di Bounrmouth, ada Estupinan dan Loftus-Cheek. Keduanya menjadi sasaran kritik, tetapi dibela habis-habisan oleh Amorim. Pelatih asal Portugal itu terus memberi mereka kesempatan dan menit bermain, tetapi sejauh ini hanya mendapat penampilan yang tidak memuaskan. Mungkinkah perubahan mentalitas dan peningkatan performa juga perlu ditempuh dengan mencari pemain yang lebih bisa diandalkan? Tiga pertandingan berikutnya melawan Udinese, Bologna, dan Inter akan memberi kita gambaran lebih jelas.
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