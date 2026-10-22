Kita bisa terus memperdebatkan keputusan wasit yang terlalu kaku dan keras, serta kartu merah yang mungkin berlebihan, tetapi tindakan nekat Maignan tetap tak bisa diabaikan. Kiper asal Prancis itu tentu kesal melihat timnya seolah menyerahkan diri kepada lawan, tetapi hal itu tidak bisa membenarkan tindakannya yang begitu mencolok terhadap Adams. Amorim pun sependapat seusai pertandingan: "Kami harus tetap bermain dengan sebelas pemain melawan sebelas pemain di lapangan, terutama para pemain yang lebih berpengalaman. Namun, saya ulangi, hari ini kami sama sekali tidak memberikan perlawanan. Sekarang masih ada pertandingan lain di depan kami: kami harus memulihkan

energi dan segera memikirkan laga berikutnya. Memang benar, kami harus bekerja keras dan banyak berlari dengan satu pemain lebih sedikit sambil berusaha menekan, dan penampilan kami memang buruk dari segala sudut pandang dan dalam segala aspek. Namun, sekarang kami harus membuka lembaran baru dan fokus pada liga."