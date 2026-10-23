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Maignan espulso Bournemouth MilanGetty Images
Emanuele Tramacere
Diterjemahkan oleh

Milan, Maignan buka suara: "Tindakan itu tidak disengaja, saya sudah terbiasa dengan penafsiran tertentu dari media... Klub, staf, dan rekan-rekan setim tahu orang dan kapten seperti apa saya"

AC Milan
M. Maignan
AFC Bournemouth vs AC Milan
AFC Bournemouth
Europa League

Sang kiper menyampaikan pernyataan pertamanya setelah diusir dari lapangan lewat Instagram Story.

Mike Maignan tak terelakkan menjadi sorotan negatif dalam kekalahan 3-0 yang sangat mengecewakan yang dialami AC Milan dari Bournemouth di Liga Europa. Kiper sekaligus kapten AC Milan itu diganjar kartu merah langsung setelah mendorong pemain lawan, Tyler Adams, dengan kedua tangannya mengenai wajah Adams dalam situasi setelah sepak pojok. Insiden itu terjadi pada babak pertama, saat tim Inggris tersebut sudah unggul 1-0.

Seusai pertandingan, ia tidak menemui media untuk berbicara. Sejumlah laporan menyebut ia meninggalkan stadion lebih awal dengan wajah muram. Kebungkamannya berakhir hari ini ketika sang kiper menjelaskan posisinya melalui Instagram Story sekaligus membela diri dari serangan media.


  • storia maignan social

    Pesan di media sosial

    "Tindakan saya tidak disengaja. Seperti semua kiper di setiap pertandingan, saya ingin menciptakan ruang untuk diri saya di area saya. 

    Sayangnya, hal itu memberikan kesan buruk, terutama kepada para penonton muda yang menyaksikan kami.  

    Klub, staf, dan rekan-rekan setim saya tahu orang seperti apa saya dan kapten seperti apa saya. Mereka tahu niat saya, dan meninggalkan mereka bukan salah satunya.  

    Selebihnya, kami sudah terbiasa dengan penafsiran dari sejumlah orang dan media tertentu."

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