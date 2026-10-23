Mike Maignan tak terelakkan menjadi sorotan negatif dalam kekalahan 3-0 yang sangat mengecewakan yang dialami AC Milan dari Bournemouth di Liga Europa. Kiper sekaligus kapten AC Milan itu diganjar kartu merah langsung setelah mendorong pemain lawan, Tyler Adams, dengan kedua tangannya mengenai wajah Adams dalam situasi setelah sepak pojok. Insiden itu terjadi pada babak pertama, saat tim Inggris tersebut sudah unggul 1-0.
Seusai pertandingan, ia tidak menemui media untuk berbicara. Sejumlah laporan menyebut ia meninggalkan stadion lebih awal dengan wajah muram. Kebungkamannya berakhir hari ini ketika sang kiper menjelaskan posisinya melalui Instagram Story sekaligus membela diri dari serangan media.