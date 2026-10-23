"Tindakan saya tidak disengaja. Seperti semua kiper di setiap pertandingan, saya ingin menciptakan ruang untuk diri saya di area saya.

Sayangnya, hal itu memberikan kesan buruk, terutama kepada para penonton muda yang menyaksikan kami.

Klub, staf, dan rekan-rekan setim saya tahu orang seperti apa saya dan kapten seperti apa saya. Mereka tahu niat saya, dan meninggalkan mereka bukan salah satunya.

Selebihnya, kami sudah terbiasa dengan penafsiran dari sejumlah orang dan media tertentu."