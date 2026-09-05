Luka Modric akan terus bermain untuk Kroasia. Hal itu diumumkan oleh federasi Kroasia sendiri, yang mengonfirmasi kehadiran pemain bernomor 14 milik Milan itu untuk agenda Nations League melawan Republik Ceko, Spanyol, dan Inggris. Mantan pemain Real Madrid itu telah berbicara dengan pelatih tim nasional baru Slaven Bilić dan presiden HNS, Marijan Kustić, menegaskan kembali kesediaannya untuk laga-laga resmi berikutnya dan siap melanjutkan karier internasionalnya yang luar biasa, yang dihiasi 202 penampilan serta berbagai pencapaian bersejarah.
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Milan, Luka Modric belum mengucapkan selamat tinggal: akan dipanggil Kroasia untuk laga-laga Nations League
Ambisi dan hasrat
"Tentu saja, keputusan Luka membuat saya sangat senang. Kita semua tahu apa yang bisa dia berikan untuk Kroasia, baik di dalam maupun di luar lapangan. Saya tidak sabar untuk bekerja lagi dengannya, setelah 14 tahun, dan kami sama-sama memiliki ambisi besar untuk mempertahankan Kroasia sebagai tim papan atas, pemenang, dan sejajar dengan tim-tim terbaik di dunia," kata Slaven Bilić.
Pilar AC Milan
Modric, yang akan berusia 41 tahun pada September, setelah Piala Dunia memutuskan memperpanjang kontraknya dengan Milan hingga Juni 2027 dengan gaji 3,5 juta euro bersih, 6,5 juta euro bruto. Pada musim lalu ia mencatatkan 37 penampilan dan 2 gol, musim ini ia bermain sebagai starter melawan Venezia (bermain 74 menit) dan masuk dari bangku cadangan pada laga debut melawan Torino (34 menit terakhir pertandingan).
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