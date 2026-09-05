"Tentu saja, keputusan Luka membuat saya sangat senang. Kita semua tahu apa yang bisa dia berikan untuk Kroasia, baik di dalam maupun di luar lapangan. Saya tidak sabar untuk bekerja lagi dengannya, setelah 14 tahun, dan kami sama-sama memiliki ambisi besar untuk mempertahankan Kroasia sebagai tim papan atas, pemenang, dan sejajar dengan tim-tim terbaik di dunia," kata Slaven Bilić.