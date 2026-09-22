Tujuh bulan tanpa sedikit pun bayangan gol atau assist penentu.





Ruben Loftus-Cheek tidak mampu bangkit dari periode negatif ini meski lebih dulu mendapat kepercayaan penuh dari Massimiliano Allegri dan kemudian Ruben Amorim. Cukup dipikirkan bahwa pelatih asal Portugal itu memainkannya dalam kelima pertandingan liga yang sudah dijalani (tiga kali sebagai starter dan dua kali masuk dari bangku cadangan).





Pemain Inggris itu bermain di posisi favoritnya, yakni sebagai gelandang serang, tetapi tidak mampu memberikan kepada tim apa yang seharusnya menjadi potensi besar: masalahnya tampak lebih bersifat mental ketimbang fisik.