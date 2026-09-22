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Loftus-Cheek MilanGetty Images
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Milan, Loftus-Cheek berlari lebih sedikit daripada Maignan: gelandang Inggris itu kontraknya akan habis, apa yang tersirat soal masa depannya

AC Milan
R. Loftus-Cheek
Transfers

Menurut statistik Lega Serie A, di antara pemain Milan dengan lima penampilan, yang berlari paling sedikit adalah Loftus-Cheek: sebuah data yang juga menggambarkan momen yang sedang dialami mantan pemain Chelsea itu

Tujuh bulan tanpa sedikit pun bayangan gol atau assist penentu.


Ruben Loftus-Cheek tidak mampu bangkit dari periode negatif ini meski lebih dulu mendapat kepercayaan penuh dari Massimiliano Allegri dan kemudian Ruben Amorim. Cukup dipikirkan bahwa pelatih asal Portugal itu memainkannya dalam kelima pertandingan liga yang sudah dijalani (tiga kali sebagai starter dan dua kali masuk dari bangku cadangan).


Pemain Inggris itu bermain di posisi favoritnya, yakni sebagai gelandang serang, tetapi tidak mampu memberikan kepada tim apa yang seharusnya menjadi potensi besar: masalahnya tampak lebih bersifat mental ketimbang fisik.

  • Berlari lebih sedikit daripada Maignan

    Menurut statistik dari Lega Serie A, yang dapat dilihat di situs resmi kasta tertinggi Liga Italia, di antara para pemain AC Milan dengan lima penampilan dalam lima jornada, pemain yang menempuh jarak paling sedikit adalah Ruben Loftus-Cheek dengan 25,8 km dalam lima pertandingan; pemain Inggris itu bahkan berada di bawah Mike Maignan, kiper AC Milan, yang mencatat 25,9 kilometer yang ditempuh.

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  • Perpanjangan kontrak tertunda

    Pengalaman Loftus-Cheek di Milan adalah contoh klasik ingin tapi tak bisa: dari Pioli hingga Amorim, semua pelatih yang silih berganti di bangku cadangan AC Milan menempatkannya di pusat proyek teknis mereka. Setidaknya pada awalnya, karena setelah itu performa pemain kelahiran 1996 tersebut tak pernah benar-benar konsisten seperti yang dituntut dari seorang pemain penting dalam skuad.

    Karena itu, pembicaraan mengenai perpanjangan kontrak tak pernah benar-benar dibahas dengan keyakinan meski hubungan dengan Stellar, agensi yang menangani kepentingan sang pemain Inggris, sangat baik. Kesepakatan saat ini berakhir pada Juli, tetapi setelah pendekatan awal pada musim panas semuanya masih tertahan: Loftus-Cheek menerima gaji sebesar 4 juta euro per musim (klub AC Milan memanfaatkan decreto crescita, red) dan ia masih harus membuktikan bahwa dirinya layak mendapatkan kontrak baru.

  • Masa depan di Premier League

    Masa depan Loftus-Cheek masih sepenuhnya harus ditentukan, tetapi sudah seharusnya pemain Inggris itu mulai mengubah masa kini dengan semangat yang berbeda, terutama di dalam pertandingan. Ruben kalah dalam semua duel fisik bahkan melawan pemain-pemain yang kurang bertenaga, dan ini menunjukkan mentalitas yang sepenuhnya harus dibangun kembali. Peluang untuk melihatnya tetap berseragam AC Milan juga pada musim depan jelas sangat kecil: dalam situasi saat ini, di masa depannya tampaknya masih ada Premier League dengan status bebas transfer.

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