Dalam beberapa jam terakhir, Milan menghadapi sejumlah masalah: cedera Gonçalo Ramos dan Samu Chukwueze mengganggu rencana Milan menjelang Serie A dan Liga Europa. Namun, kapan keduanya akan kembali? Milan memberikan penjelasan melalui pernyataan resmi:





Gonçalo Ramos

Ia telah menjalani pemeriksaan untuk menilai kelelahan yang dirasakannya pada betis kiri. Hasil pemeriksaan MRI menunjukkan hasil negatif.





Samuel Chukwueze

Ia telah menjalani konsultasi dengan dokter spesialis terkait masalah pada pinggul kiri dan telah memulai terapi infiltrasi. Pemeriksaan lanjutan untuk menilai perkembangannya dijadwalkan dalam 10 hingga 15 hari.







