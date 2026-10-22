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AC Milan v Atalanta BC - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh

Milan lega soal Gonçalo Ramos: hasil MRI negatif. Chukwueze mendapat suntikan di pinggul dan akan diperiksa kembali dalam 10-15 hari

AC Milan
G. Ramos
S. Chukwueze
Serie A

Ada kabar terbaru mengenai kondisi dua pemain yang cedera di kubu AC Milan: berikut perkembangan terkini.

Dalam beberapa jam terakhir, Milan menghadapi sejumlah masalah: cedera Gonçalo Ramos dan Samu Chukwueze mengganggu rencana Milan menjelang Serie A dan Liga Europa. Namun, kapan keduanya akan kembali? Milan memberikan penjelasan melalui pernyataan resmi:


Gonçalo Ramos

Ia telah menjalani pemeriksaan untuk menilai kelelahan yang dirasakannya pada betis kiri. Hasil pemeriksaan MRI menunjukkan hasil negatif.


Samuel Chukwueze

Ia telah menjalani konsultasi dengan dokter spesialis terkait masalah pada pinggul kiri dan telah memulai terapi infiltrasi. Pemeriksaan lanjutan untuk menilai perkembangannya dijadwalkan dalam 10 hingga 15 hari.



  • Kata-kata Amorim

    Pelatih Ruben Amorim juga membahas cedera menjelang laga melawan Bournemouth: "Soal Chukwueze, saya belum tahu. Masalah yang membuatnya absen berbeda dari yang dialami Ramos. Untuk Ramos, itu masalah kecil, hanya tindakan pencegahan. Dia hanya merasakan sedikit kekakuan otot. Namun, kami siap"

  • CEDERA

    Ruang perawatan AC Milan pun semakin penuh. Samuel Chukwueze merasakan nyeri di pinggul kiri setelah kemenangan atas Atalanta dan akan menjalani pemeriksaan oleh dokter spesialis dalam beberapa jam ke depan. Ia berisiko absen cukup lama. Sementara itu, Matteo Gabbia, yang absen akibat cedera otot fleksor paha dengan sebagian tendon turut terdampak, dan Alexis Saelemaekers (menjalani operasi pergelangan kaki dan diperkirakan baru kembali pada 2027 setelah operasi tersebut) baru akan kembali pada 2027.


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