Maignan 6: pekerjaan rutin bagi kapten AC Milan. Sepasang sapuan bawah yang sigap memadamkan sejak awal setiap hasrat tim Salento.

Gila 6,5: pemain Spanyol itu benar-benar seperti palu. Ia selalu mencari antisipasi seolah itu sebuah obsesi. Jelas menyenangkan bagi AC Milan dan Amorim.

De Winter 6: Stulic dan Esteban muda tidak memberinya masalah berarti. Bek tengah Belgia itu, yang kini nyaris tak tergantikan sebagai starter di era baru ini, kurang presisi dibanding biasanya dalam fase pembangunan serangan.

Pavlović 6,5: assist untuk Pulisic adalah permata sejati yang dirayakan seluruh rekan setimnya. Dengan aroma perpanjangan kontrak, ia menampilkan performa karismatik. Pemimpin lini belakang

Chukwueze 6: semakin berharga bagi Amorim: peningkatan yang jelas dalam fase bertahan, tetapi ia bisa berbuat lebih banyak dalam fase menyerang. Perlu dikatakan bahwa Falcone tampil gemilang saat menepis salah satu tembakannya yang berbahaya pada babak pertama.

Modrić 6,5: semua berdiri di San Siro untuk menyambut keluarnya gelandang Kroasia itu dari lapangan, dirigen sempurna bagi AC Milan yang meyakinkan. Namun yang membuat suporter bersemangat adalah perebutan bolanya terhadap para penyerang lawan, dengan kerendahan hati yang besar dan keinginan berkorban untuk tim. Legenda. (Dari menit ke-77 Musah s.v)

Rabiot 7,5: memenangi predikat pemain terbaik di lapangan: persentase operan sukses dan jumlah bola yang disentuhnya mengesankan. Ia mengendalikan permainan dan selalu menyerang garis pertahanan lawan: gol 2-0, yang kedua baginya di liga musim ini, menjadi konsekuensi langsung dari penampilan yang komplet.

Estupiñan 6: pada menit ke-64, dengan diagonal yang dalam, ia mengantisipasi Coulibaly di area penalti: intervensi penyelamat. Dengan begitu ia menghapus siulan yang diberikan sebagian San Siro kepadanya menjelang akhir babak pertama karena sepasang kesalahan sepele. Prajurit kecil. (dari menit ke-77 Bartesaghi s.v)

Pulisic 7: 266 hari setelah terakhir kali, ia kembali menjawab panggilan gol. Sebuah permata teknik sejati dari pemain Amerika itu yang membuka laga untuk keunggulan AC Milan. Namun pada malam gala untuk merayakan teater sepak bola itu, ia menghadirkan karya seni lain dengan memulai aksi yang berujung gol kedua Rabiot lewat sentuhan tumit yang jenius. Kembali ditemukan (dari menit ke-70 Loftus-Cheek 5,5: tiga bola disentuh, dua hilang. Ada masa-masa yang lebih baik bagi pemain Inggris itu)

Saelemaekers 6: (dari menit ke-70 Moreira 7: menambah kecepatan, meninggalkan Siebert dan mencetak gol 3-0, yang pertama baginya di San Siro. Berdampak.)

Ramos 6,5: assist no look untuk gol 2-0 sama indahnya dengan pentingnya dalam jalannya pertandingan. Gol memang belum datang, tak perlu ditutup-tutupi, tetapi secara keseluruhan penampilannya penuh pengorbanan untuk tim.





Pelatih Amorim 6,5: ia melanjutkan idenya dan lapangan memberinya jawaban. Perkembangan yang terlihat hari ini, terlepas dari lawan yang sederhana, memberi dorongan menjelang dimulainya kembali liga. Sementara itu timnya mengumpulkan 11 poin setelah 5 giornata: tidak buruk.