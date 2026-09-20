AC Milan menang dan tampil meyakinkan melawan Lecce berkat para pemimpinnya, Rabiot dan Modric. Pulisic kembali mencetak gol setelah 10 bulan, nilai 7. Amorim terus melanjutkan ide-idenya dan menikmati performa hebat Moreira, yang mencetak gol ketiganya dalam dua pertandingan terakhir.
Milan-Lecce, rapor pemain CM: Estupinan dapat nilai 6 meski mendapat siulan. Rabiot dan Pulisic menerangi San Siro
RAPOR PEMAIN AC MILAN
Maignan 6: pekerjaan rutin bagi kapten AC Milan. Sepasang sapuan bawah yang sigap memadamkan sejak awal setiap hasrat tim Salento.
Gila 6,5: pemain Spanyol itu benar-benar seperti palu. Ia selalu mencari antisipasi seolah itu sebuah obsesi. Jelas menyenangkan bagi AC Milan dan Amorim.
De Winter 6: Stulic dan Esteban muda tidak memberinya masalah berarti. Bek tengah Belgia itu, yang kini nyaris tak tergantikan sebagai starter di era baru ini, kurang presisi dibanding biasanya dalam fase pembangunan serangan.
Pavlović 6,5: assist untuk Pulisic adalah permata sejati yang dirayakan seluruh rekan setimnya. Dengan aroma perpanjangan kontrak, ia menampilkan performa karismatik. Pemimpin lini belakang
Chukwueze 6: semakin berharga bagi Amorim: peningkatan yang jelas dalam fase bertahan, tetapi ia bisa berbuat lebih banyak dalam fase menyerang. Perlu dikatakan bahwa Falcone tampil gemilang saat menepis salah satu tembakannya yang berbahaya pada babak pertama.
Modrić 6,5: semua berdiri di San Siro untuk menyambut keluarnya gelandang Kroasia itu dari lapangan, dirigen sempurna bagi AC Milan yang meyakinkan. Namun yang membuat suporter bersemangat adalah perebutan bolanya terhadap para penyerang lawan, dengan kerendahan hati yang besar dan keinginan berkorban untuk tim. Legenda. (Dari menit ke-77 Musah s.v)
Rabiot 7,5: memenangi predikat pemain terbaik di lapangan: persentase operan sukses dan jumlah bola yang disentuhnya mengesankan. Ia mengendalikan permainan dan selalu menyerang garis pertahanan lawan: gol 2-0, yang kedua baginya di liga musim ini, menjadi konsekuensi langsung dari penampilan yang komplet.
Estupiñan 6: pada menit ke-64, dengan diagonal yang dalam, ia mengantisipasi Coulibaly di area penalti: intervensi penyelamat. Dengan begitu ia menghapus siulan yang diberikan sebagian San Siro kepadanya menjelang akhir babak pertama karena sepasang kesalahan sepele. Prajurit kecil. (dari menit ke-77 Bartesaghi s.v)
Pulisic 7: 266 hari setelah terakhir kali, ia kembali menjawab panggilan gol. Sebuah permata teknik sejati dari pemain Amerika itu yang membuka laga untuk keunggulan AC Milan. Namun pada malam gala untuk merayakan teater sepak bola itu, ia menghadirkan karya seni lain dengan memulai aksi yang berujung gol kedua Rabiot lewat sentuhan tumit yang jenius. Kembali ditemukan (dari menit ke-70 Loftus-Cheek 5,5: tiga bola disentuh, dua hilang. Ada masa-masa yang lebih baik bagi pemain Inggris itu)
Saelemaekers 6: (dari menit ke-70 Moreira 7: menambah kecepatan, meninggalkan Siebert dan mencetak gol 3-0, yang pertama baginya di San Siro. Berdampak.)
Ramos 6,5: assist no look untuk gol 2-0 sama indahnya dengan pentingnya dalam jalannya pertandingan. Gol memang belum datang, tak perlu ditutup-tutupi, tetapi secara keseluruhan penampilannya penuh pengorbanan untuk tim.
Pelatih Amorim 6,5: ia melanjutkan idenya dan lapangan memberinya jawaban. Perkembangan yang terlihat hari ini, terlepas dari lawan yang sederhana, memberi dorongan menjelang dimulainya kembali liga. Sementara itu timnya mengumpulkan 11 poin setelah 5 giornata: tidak buruk.
RAPOR PEMAIN LECCE
Falcone 6: sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa untuk tiga gol yang bersarang ke gawangnya, tetapi mencegah kekalahan yang lebih telak dengan setidaknya sepasang penyelamatan.
Veiga 5,5: mengawali dengan baik, tampil cukup konsisten dalam membantu serangan. Lalu dihantam gelombang permainan AC Milan dan cepat keluar dari pertandingan.
Gaspar 5: betapa beratnya menghadapi AC Milan bagi bek Angola yang kembali menjadi starter karena absennya Thiago Gabriel.
Siebert 4,5: dipermainkan Moreira di akhir laga, sangat kesulitan menghadapi Ramos. Malam yang harus segera dilupakan.
Gallo 6: tidak pernah kehilangan ukuran permainannya, bagus dalam fase awal membangun serangan. Dalam duel individual dengan Chukwueze, ia unggul lewat poin.
Maleh 5: lawannya jelas sangat merepotkan, tetapi ia tidak pernah mampu membendung Rabiot yang sedang berada dalam malam terbaiknya. (dari menit ke-70 Ngom 5,5: tidak banyak mengubah apa pun dibanding rekan yang digantikannya)
Ilić 5: kehilangan jarak ketika Rabiot maju ke garis gelandang serang: minim titik acuan dan permainan distribusinya terlalu kaku, ia bisa tampil lebih baik. (dari menit ke-70 Kaba 5,5: mencoba menjadi penyaring)
Coulibaly 6: berlari banyak dan mencoba merepotkan Estupinan dengan menyerang ruang lewat pergerakan diagonal yang terus-menerus. Penuh kemauan.
Monteiro 5,5: beberapa momen menarik, tetapi cepat meredup. (dari menit ke-70 Fatah 5: tidak pernah terlihat)
Štulić 5: Corvino selalu mengatakan bahwa orang bisa salah memilih istri, tetapi tidak penyerang: pemain Serbia itu tetap menjadi salah satu dari sedikit penyerang tengah yang salah dipilih mantan ad dari Salento tersebut. Minim pergerakan dan tidak pernah berbahaya, membuat pelatih membiarkannya tetap di ruang ganti saat jeda. (dari menit ke-46 Esteban 5,5: banyak bergerak tetapi mendapat sedikit umpan dan buruk)
Pierotti 6: kami memberi penghargaan untuk babak pertama yang bagus.
Pelatih Di Francesco 5: kalah dari AC Milan masih bisa dimaklumi, tetapi yang tidak meyakinkan adalah performa yang terlalu pasrah.
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