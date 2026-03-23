Goal.com
Live
CM Grafica Leao Milan 16 9 nuovaGetty Images/Calciomercato
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Milan, Leao tidak akan bergabung dengan timnas Portugal: ia tetap di Milanello

Penyerang AC Milan itu tidak berangkat untuk bergabung dengan tim nasionalnya, dan melanjutkan proses pemulihan dari cedera di Italia

Asosiasi Sepak Bola Portugal secara resmi membebaskan Rafael Leao: penyerang Milan itu bahkan tidak perlu pergi ke Lisbon untuk menjalani pemeriksaan medis. Selama jeda ini, Portugal akan bertanding melawan Meksiko di Mexico City dan melawan Amerika Serikat di Atlanta.


Massimiliano Allegri dan staf medis Milan akan memiliki Leao di bawah pengawasan mereka selama jeda ini, sehingga dapat memantau kondisinya setiap hari menjelang dimulainya kembali liga, yang bagi Rossoneri akan bertepatan dengan laga tandang melawan Napoli pada 6 April, hari Senin Paskah.


  • Ada apa?

    Perlu diingat bahwa Leao tidak mengikuti latihan menjelang pertandingan Jumat lalu melawan Torino, dan kemudian tidak dipanggil untuk pertandingan tersebut, akibat kambuhnya cedera otot adduktor yang dialaminya pada leg pertama melawan Torino.


    Sejak 8 Desember, ketika pemain asal Portugal itu terpaksa diganti karena merasakan nyeri pada otot adduktornya saat pertandingan melawan Torino, Leao terus mengalami ketidaknyamanan di area pubis yang dalam beberapa bulan terakhir ini memengaruhi latihan dan penampilannya.


    • Iklan
Serie A
SSC Napoli crest
SSC Napoli
NAP
AC Milan crest
AC Milan
MIL