Milan, Leao tidak akan bergabung dengan timnas Portugal: ia tetap di Milanello

Asosiasi Sepak Bola Portugal secara resmi membebaskan Rafael Leao: penyerang Milan itu bahkan tidak perlu pergi ke Lisbon untuk menjalani pemeriksaan medis. Selama jeda ini, Portugal akan bertanding melawan Meksiko di Mexico City dan melawan Amerika Serikat di Atlanta.





Massimiliano Allegri dan staf medis Milan akan memiliki Leao di bawah pengawasan mereka selama jeda ini, sehingga dapat memantau kondisinya setiap hari menjelang dimulainya kembali liga, yang bagi Rossoneri akan bertepatan dengan laga tandang melawan Napoli pada 6 April, hari Senin Paskah.



