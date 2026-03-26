Rafael Leao masih harus berjuang mengatasi beberapa masalahfisik yang telah mengganggunya sepanjang sebagian besar musim ini dan memaksanya bermain dalam kondisi yang kurang optimal dalam beberapa bulan terakhir. Pemain bernomor punggung 10 Rossonero ini memang harus menghadapi kambuhnya cedera pada otot adduktornya, dan karena itu ia terbang ke Portugal untuk menjalani pemeriksaan medis khusus dan mencari solusiyang tuntas.
Milan, Leao terbang ke Portugal untuk menjalani perawatan cedera otot adduktor: rencana pemulihan dan kabar terbaru menjelang laga melawan Napoli
WISATA KE PORTUGAL
Seperti dilaporkan oleh MilanNews, penyerang asal Portugal tersebut telah terbang ke Portugal untuk menjalani serangkaian pemeriksaan dan mendalami masalah cedera pada otot adduktornya. Sesuai kesepakatan dengan klub di Via Aldo Rossi, Leao akan melanjutkan masa pemulihannya di Portugal dan kembali ke Milan minggu depan, untuk bergabung kembali dengan tim menjelang laga liga yang krusial melawan Napoli.
BERITA TERBARU MENJELANG LAGA NAPOLI
Mengingat kondisi pemain penyerang asal Portugal tersebut, hingga saat ini masih sulit untuk memastikan apakah Rafa akan pulih tepat waktu untuk pertandingan besar melawan Napoli asuhan Conte, yang dijadwalkan pada hari Senin, 6 April pukul 20.45. Jelas bahwa jeda untuk pertandingan tim nasional datang pada waktu yang tepat dan mungkin memungkinkan pemain bernomor punggung 10 Rossoneri itu untuk pulih dari cedera ototnya.
MUSIM LEAO
Musim Leao sejauh ini cukup positif dalam hal produktivitas gol, mengingat pemain kelahiran 1999 ini telah mencetak 10 gol dan memberikan 2 assist dalam 24 penampilan di liga dan Coppa Italia. Yang pasti, dalam beberapa pertandingan pemain asal Portugal ini sama sekali tidak tampil gemilang, juga karena cedera adduktor yang mengganggunya sehingga ia tidak bisa bermain dengan performa 100%, seperti yang selalu ditekankan oleh pelatih Allegri dalam beberapa pekan terakhir.