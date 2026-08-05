AC Milan bermain imbang 1-1 dalam laga uji coba derby yang digelar di Perth, Australia. Amorim di bangku cadangan mencatat sejumlah hal menarik untuk tim yang memperlihatkan permainan berbeda dibandingkan musim lalu, tetapi masih jauh dari menjadi mesin yang sangat kompetitif. Nkunku, yang tampil sangat terinspirasi, menyamakan kedudukan untuk Inter setelah gol pembuka Dimarco.
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Milan, Leao menciptakan dan Nkunku mencetak gol: catatan pertama dalam derby untuk Amorim. Estupinan dan Chukwueze tampil buruk
PUNCAK
Cissè: pada babak pertama Loftus-Cheek bergerak dengan baik di area belakang penyerang, menciptakan permainan dan dua peluang potensial untuk gol. Kerja samanya dengan eks Verona dan Catanzaro itu juga bagus: keduanya saling mencari dan kerap saling menemukan, persis seperti yang diminta Amorim. Alphadjo tahu cara bermain sepak bola dengan baik, mampu menjaga bola dan punya ide-ide vertikal yang sangat bagus. Terlepas dari beberapa kesalahan kecil yang juga merupakan dampak dari kondisi fisik yang belum optimal, Cissè memberi kesan menarik kepada pelatih asal Portugal itu.
Nkunku: peran barunya tepat di belakang penyerang utama tampak seperti dibuat khusus untuk pemain Prancis itu: ketika bisa menghadap gawang, dia membuat perbedaan. Pergerakannya yang memotong dengan sangat baik menyebabkan pelanggaran penalti, yang kemudian ia tuntaskan dengan eksekusi yang keras dan akurat. Christopher menatap peluang untuk menjalani musim sebagai protagonis, pemahamannya dengan Amorim sudah berada pada level yang menarik.
Leao: penuh inspirasi, aksi-aksi paling berbahaya di babak kedua selalu lahir dari area favoritnya. Dengan Ramos, chemistry-nya terasa alami di dalam dan luar lapangan. Rafa, sambil menunggu kabar baru soal masa depannya, masuk dengan mentalitas yang tepat dan tampaknya tidak terlalu memikirkan semua rumor tentang dirinya yang terus beredar setiap hari dalam sebulan terakhir.
GAGAL
Camarda: kalah duel fisik dengan Bisseck dan pada babak pertama nyaris tidak terlihat. Dia masih harus bekerja sangat keras dan baik untuk bisa memainkan peran protagonis dalam laga dengan tingkat kesulitan setinggi ini. Amorim sangat menghargainya dan dia akan mendapat kesempatan lain untuk membalas kepercayaan yang diberikan seluruh klub AC Milan kepadanya saat perpanjangan kontrak.
Chukwueze: masih harus beradaptasi dengan peran barunya sebagai winger kanan, terutama ketika harus turun mengikuti penjagaan pemain lawan seperti pada momen gol yang dicetak Dimarco. Secara objektif, dia juga menciptakan sangat sedikit meski bola ada di kakinya. Ditangguhkan.
Estupinan: kacau dalam penjagaan dan Inter berterima kasih lalu membongkar sisi areanya untuk gol sementara 1-0. Dia tidak langsung bangkit dari kesalahan itu dan di sisinya Inter berpesta tanpa ampun. Pelanggaran pada Bisseck di akhir laga juga buruk. Dia seharusnya pergi ke Aston Villa dan, mungkin, pikirannya masih ada di tempat lain.
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