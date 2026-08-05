Cissè: pada babak pertama Loftus-Cheek bergerak dengan baik di area belakang penyerang, menciptakan permainan dan dua peluang potensial untuk gol. Kerja samanya dengan eks Verona dan Catanzaro itu juga bagus: keduanya saling mencari dan kerap saling menemukan, persis seperti yang diminta Amorim. Alphadjo tahu cara bermain sepak bola dengan baik, mampu menjaga bola dan punya ide-ide vertikal yang sangat bagus. Terlepas dari beberapa kesalahan kecil yang juga merupakan dampak dari kondisi fisik yang belum optimal, Cissè memberi kesan menarik kepada pelatih asal Portugal itu.

Nkunku: peran barunya tepat di belakang penyerang utama tampak seperti dibuat khusus untuk pemain Prancis itu: ketika bisa menghadap gawang, dia membuat perbedaan. Pergerakannya yang memotong dengan sangat baik menyebabkan pelanggaran penalti, yang kemudian ia tuntaskan dengan eksekusi yang keras dan akurat. Christopher menatap peluang untuk menjalani musim sebagai protagonis, pemahamannya dengan Amorim sudah berada pada level yang menarik.

Leao: penuh inspirasi, aksi-aksi paling berbahaya di babak kedua selalu lahir dari area favoritnya. Dengan Ramos, chemistry-nya terasa alami di dalam dan luar lapangan. Rafa, sambil menunggu kabar baru soal masa depannya, masuk dengan mentalitas yang tepat dan tampaknya tidak terlalu memikirkan semua rumor tentang dirinya yang terus beredar setiap hari dalam sebulan terakhir.