Namun, ada perkembangan. Galatasaray mencoba mendekati Leao yang kini meminta waktu untuk mempertimbangkannya: ia belum 100% yakin dengan tawaran dari Turki tersebut, tetapi ada secercah harapan dibandingkan sekitar sepuluh hari yang lalu. Pihak pemain asal Portugal tersebut telah lama menjajaki pasar transfer Liga Premier, namun hingga saat ini belum ada tawaran konkret yang masuk: Aston Villa dan Tottenham telah mencatat syarat-syarat kesepakatan potensial tersebut, namun belum mendalaminya lebih lanjut dan saat ini sedang mengincar pemain lain. Yang pasti, tidak ada peluang lagi untuk melanjutkan kariernya bersama Milan.
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Milan, Leao mempertimbangkan tawaran dari Galatasaray. Pihak perantara sedang berupaya, berikut posisi klub Rossonero
PERANTARA DALAM DUNIA KERJA
Seorang perantara yang telah sangat aktif selama bertahun-tahun di bursa transfer Galatasaray sedang bekerja tanpa henti untuk mendapatkan persetujuan definitif dari Leao atas tawaran sebesar 8 juta euro ditambah bonus 2 juta euro. Begitu mendapat lampu hijau dari sang pemain, perantara tersebut akan langsung bernegosiasi dengan Gerry Cardinale. Bintang asal Portugal itu baru-baru ini berlibur di Istanbul dan mulai mengenal lebih dekat apa yang mungkin menjadi petualangan profesionalnya berikutnya.
KARDINAL INGIN 60 JUTA: HIPOTESIS PINJAMAN DENGAN KEWAJIBAN
Pada tahap ini, Milan tetap bersikukuh dan tidak mau menurunkan permintaan sebesar 60 juta euro untuk nilai transfer Leao. Cardinale tidak menutup kemungkinan bagi Galatasaray, namun ia mengharapkan jaminan dan tawaran yang sesuai: menurut Gazzetta dello Sport, klub Rossoneri juga bersedia mempertimbangkan peminjaman dengan syarat-syarat yang mudah agar dapat mencapai kewajiban pembelian.
ADA JUGA FENERBAHÇE
Dalam beberapa jam terakhir, selain Galatasaray, ada klub Turki lain yang bergerak secara tegas untuk merekrut Leao: yaitu Fenerbahçe yang diperkuat Greenwood dan Guendouzi. Sumber-sumber di Turki mengungkapkan bahwa persaingan antara dua klub Istanbul ini mungkin juga akan memanas di bursa transfer terkait target Leao.
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