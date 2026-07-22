Milan, Leao mempertimbangkan tawaran dari Galatasaray. Pihak perantara sedang berupaya, berikut posisi klub Rossonero

Namun, ada perkembangan. Galatasaray mencoba mendekati Leao yang kini meminta waktu untuk mempertimbangkannya: ia belum 100% yakin dengan tawaran dari Turki tersebut, tetapi ada secercah harapan dibandingkan sekitar sepuluh hari yang lalu. Pihak pemain asal Portugal tersebut telah lama menjajaki pasar transfer Liga Premier, namun hingga saat ini belum ada tawaran konkret yang masuk: Aston Villa dan Tottenham telah mencatat syarat-syarat kesepakatan potensial tersebut, namun belum mendalaminya lebih lanjut dan saat ini sedang mengincar pemain lain. Yang pasti, tidak ada peluang lagi untuk melanjutkan kariernya bersama Milan.