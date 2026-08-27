Rafael Leao belum pernah sedekat ini dengan perpisahan dari Milan. Setelah 7 musim dengan banyak momen naik dan sedikit turun, pemain internasional Portugal itu siap menulis babak baru dalam karier profesionalnya. Kini tinggal dipahami apakah itu akan terjadi di Turki dengan seragam Galatasaray atau di Premier League bersama Aston Villa. Unai Emery, pelatih yang spesialis menghidupkan kembali pemain-pemain yang sedang kesulitan, dalam 24 jam terakhir beberapa kali menghubungi pemain kelahiran 1999 itu untuk mempresentasikan proyek teknis The Villains dan bagaimana ia berniat memakainya.
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Milan, Leao lebih memilih Aston Villa: untuk bergabung ke Galatasaray ia meminta gaji €15 juta per musim
Pertemuan puncak dengan Aston Villa
Menjelang jam makan siang, Cardinale dan Almastadt akan melakukan panggilan dengan Aston Villa dan Jorge Mendes, yakni sosok yang sesungguhnya menjadi satu-satunya pengarah operasi ini. Klub Inggris itu akan secara resmi mengajukan dua tawaran yang bisa dipertimbangkan AC Milan dan dipilih salah satunya: yakni kesepakatan transfer permanen langsung senilai 46 juta euro, termasuk bonus, atau pinjaman berbayar senilai 8 juta euro dengan kewajiban pembelian permanen sebesar 42 juta euro. Jajaran direksi klub Birmingham itu telah memiliki kesepakatan prinsip dengan Leao untuk kontrak 4 tahun senilai 6,5 juta euro ditambah 1,5 juta bonus, selain preferensi sang pemain.
15 juta dari Galatasaray
Di meja lain ada Galatasaray yang telah mencapai kesepakatan prinsip dengan AC Milan senilai 45 juta plus bonus 5 juta, tetapi belum menerima lampu hijau dari Leao dan kini berisiko gigit jari setelah berminggu-minggu negosiasi: pada awal sore George Gardi akan bertemu dengan pengacara Leao untuk memahami bagaimana mencapai kesepakatan mengingat sang pemain kini menginginkan 15 juta euro untuk menerima Galatasaray. Situasinya lebih terbuka dari sebelumnya, Leao hampir mengucapkan selamat tinggal kepada AC Milan.
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