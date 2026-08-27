Rafael Leao belum pernah sedekat ini dengan perpisahan dari Milan. Setelah 7 musim dengan banyak momen naik dan sedikit turun, pemain internasional Portugal itu siap menulis babak baru dalam karier profesionalnya. Kini tinggal dipahami apakah itu akan terjadi di Turki dengan seragam Galatasaray atau di Premier League bersama Aston Villa. Unai Emery, pelatih yang spesialis menghidupkan kembali pemain-pemain yang sedang kesulitan, dalam 24 jam terakhir beberapa kali menghubungi pemain kelahiran 1999 itu untuk mempresentasikan proyek teknis The Villains dan bagaimana ia berniat memakainya.