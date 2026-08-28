AC Milan dan urusan dengan Mendes, kasus Moise Kean dan duel Juventus-Roma untuk Kessié: itu hanya beberapa hidangan utama dari pesta besar bursa transfer ini.

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