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Goal.com
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Diretta Ordine Agresti

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Milan-Leao, keputusan akhir! Semua detail antara Galatasaray dan Aston Villa. Sorloth, Zirkzee, Kessié, David: seluruh kebenarannya. Bursa transfer LIVE di YouTube mulai pukul 17.30

Semua berita dan rumor terkini hari ini secara langsung di kanal YouTube kami.

AC Milan dan urusan dengan Mendes, kasus Moise Kean dan duel Juventus-Roma untuk Kessié: itu hanya beberapa hidangan utama dari pesta besar bursa transfer ini.

Janji temu yang tak boleh dilewatkan dengan LIVE MERCATO kembali hadir di kanal Youtube kami bersama Alessandro Di Gioia dan Daniele Longo, dengan tamu sekelas Franco Ordine dan Romeo Agresti.





Mulai pukul 17.30 kami siap menjawab semua pertanyaan kalian!

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