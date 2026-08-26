Milan, Leao kembali berlatih bersama tim dan akan tersedia untuk Amorim melawan Venezia: persaingan ketat antara Galatasaray dan Aston Villa terus berlanjut

Pada tadi malam, Aston Villa, dengan mediasi Jorge Mendes, meningkatkan kontak dengan pihak Leao: tujuan klub Inggris itu adalah lebih dulu menemukan kesepakatan dengan bintang Portugal tersebut sebelum bernegosiasi langsung dengan Milan soal nilai transfernya. Saat ini masih ada jarak tertentu antara permintaan dan tawaran, dengan negosiasi yang akan berlanjut dalam beberapa jam ke depan: tawarannya sebesar 6,5 juta euro plus bonus, jelas lebih rendah dibanding 12 juta yang diajukan Galatasaray. Kontak terus berlanjut dari pihak klub Inggris yang sedang mencari rekrutan level tinggi untuk meningkatkan lini serang Unai Emery.