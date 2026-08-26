Kabar positif datang dari Milanello, pusat latihan AC Milan: Rafael Leao kembali berlatih bersama tim 12 hari setelah cedera quadriceps. Dengan demikian, nomor 10 AC Milan itu akan tersedia bagi Ruben Amorim untuk laga perdana di San Siro yang dijadwalkan Jumat depan melawan tim promosi Venezia asuhan mantan pelatih Giovanni Stroppa.
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Milan, Leao kembali berlatih bersama tim dan akan tersedia untuk Amorim melawan Venezia: persaingan ketat antara Galatasaray dan Aston Villa terus berlanjut
Tetap ada di bursa transfer
Leao kembali berlatih bersama tim, tetapi tanpa mengubah statusnya saat ini di dalam klub: ia tetap ada di bursa transfer, dengan Milan bekerja untuk menemukan solusi terbaik yang memungkinkan. Terlepas dari sikap positif yang ditunjukkan pemain Portugal itu sejak tiba di pemusatan latihan, klub tidak mengubah pandangannya terhadap seorang pemain yang dianggap sebagai kemungkinan elemen pengganggu ketenangan ruang ganti.
ASTON VILLA TERUS MENEKAN
Pada tadi malam, Aston Villa, dengan mediasi Jorge Mendes, meningkatkan kontak dengan pihak Leao: tujuan klub Inggris itu adalah lebih dulu menemukan kesepakatan dengan bintang Portugal tersebut sebelum bernegosiasi langsung dengan Milan soal nilai transfernya. Saat ini masih ada jarak tertentu antara permintaan dan tawaran, dengan negosiasi yang akan berlanjut dalam beberapa jam ke depan: tawarannya sebesar 6,5 juta euro plus bonus, jelas lebih rendah dibanding 12 juta yang diajukan Galatasaray. Kontak terus berlanjut dari pihak klub Inggris yang sedang mencari rekrutan level tinggi untuk meningkatkan lini serang Unai Emery.
Kesepakatan dengan Galatasaray senilai 12 juta euro
Dalam fase ini, Galatasaray mendapat restu dari Leao yang masih menunggu klub Turki itu menemukan titik temu dengan AC Milan. Klub Istanbul itu sudah mengantongi kesepakatan dengan sang pemain untuk kontrak 4 tahun senilai 12 juta euro per musim, tetapi pada saat yang sama masih cukup jauh dalam negosiasi dengan AC Milan: tawaran terakhir sebesar 40 juta euro, termasuk bonus, belum diterima. Sumber-sumber Turki menyebut Galatasaray tidak akan melepas buruannya terhadap Leao dan telah merencanakan kenaikan tawaran ketiga.
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