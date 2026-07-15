Milan, Leao akan membuatmu kaya: dengan penjualan pemain andalan asal Portugal itu, diperkirakan akan ada keuntungan modal sebesar 50 juta euro

“Intensitas” adalah kata kunci untuk menggambarkan dua hari pertama kembalinya tim di bawah asuhan Ruben Amorim. Milan harus tampil intens di lapangan, namun terlebih dahulu harus menunjukkan intensitas di bursa transfer karena tim ini membutuhkan tambahan pemain untuk mendekati visi yang digagas oleh pelatih asal Portugal tersebut dan pemilik klub Gerry Cardinale. Setelah melakukan dua rekrutan senilai total 100 juta euro dengan Goncalo Ramos dan Mario Gila, penting juga untuk mengelola pelepasan pemain dengan baik. Yang paling penting adalah kasus Rafael Leao, di mana sudah ada langkah-langkah awal untuk merencanakan pelepasan yang sama menyakitkannya dengan tak terelakkan.