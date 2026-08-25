Kejutan sesungguhnya kemarin - seperti dilaporkan La Gazzetta dello Sport - adalah sesi latihan bersama tim utama di Akram Jadid, penyerang kelahiran 2011, sehingga Amorim mendapat kesempatan untuk melihatnya beraksi dari dekat untuk pertama kalinya. Seorang bocah yang sangat menjanjikan, yang telah mencetak lebih dari 700 gol sejak berada di sektor akademi AC Milan, meski ia hampir selalu bermain di kelompok usia di atas usianya. Jadid baru beberapa pekan lalu merebut gelar nasional Under 15, dalam final melawan Empoli.