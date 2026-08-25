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Ruben Amorim MilanGetty Images

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Milan langsung kembali ke lapangan untuk mempersiapkan laga melawan Venezia: wonderkid kelahiran 2011, Akram Jadid, juga bergabung

AC Milan
Serie A

Langsung kembali bekerja. AC Milan kemarin tidak beristirahat, kurang dari 24 jam setelah kemenangan di Turin yang membuka musim, skuad sudah berada di Milanello untuk mempersiapkan pertandingan hari Jumat melawan Venezia. Siapa pun yang bermain di Olimpico Grande Torino menjalani sesi pemulihan, sementara yang lain menjalani latihan normal.


  • KEJUTAN: ADA JADID KELAHIRAN 2011

    Kejutan sesungguhnya kemarin - seperti dilaporkan La Gazzetta dello Sport - adalah sesi latihan bersama tim utama di Akram Jadid, penyerang kelahiran 2011, sehingga Amorim mendapat kesempatan untuk melihatnya beraksi dari dekat untuk pertama kalinya. Seorang bocah yang sangat menjanjikan, yang telah mencetak lebih dari 700 gol sejak berada di sektor akademi AC Milan, meski ia hampir selalu bermain di kelompok usia di atas usianya. Jadid baru beberapa pekan lalu merebut gelar nasional Under 15, dalam final melawan Empoli.

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