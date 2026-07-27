AC Milan, seiring investasi besar senilai 74 juta euro untuk eks PSG Gonçalo Ramos, siap mempertimbangkan Gimenez dengan status pinjaman berbayar disertai kewajiban pembelian permanen. Penyerang Meksiko itu datang pada Februari 2025 dari Feyenoord dengan nilai sekitar 30 juta euro. Milan ingin mendapatkan pemasukan dengan jumlah yang sama untuk seorang penyerang penting yang sedang menjalani periode sangat sulit dan membutuhkan perubahan suasana. Apalagi, dalam hierarki klub AC Milan, Ramos akan menjadi starter yang tak tergoyahkan sementara Camarda terus naik posisi. Agen Pimenta sejauh ini telah menerima minat kuat dari Lazio dan penjajakan dari Fiorentina yang bisa mengambil langkah resmi jika Kean hengkang.