Rabu nanti Santiago Gimenez akan memenuhi panggilan AC Milan. Di Milanello, ia akan ditemani Christian Pulisic: keduanya tidak akan menyusul sisa skuad ke Australia, melainkan akan berlatih di pusat latihan AC Milan untuk memulihkan diri dari cedera masing-masing.
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Milan, lampu hijau pertama dari Gimenez untuk Lazio: kendalanya adalah formula, apa yang mengemuka dari negosiasi ini
Keraguan soal kondisi fisik
Dalam dua tahun terakhir, Gimenez mengalami banyak masalah pada pergelangan kaki, yang memuncak dengan operasi di Amsterdam pada Desember lalu. Cedera itu membuatnya absen selama lima bulan dan harus melewatkan 26 pertandingan. Kembali bermain pada Piala Dunia melawan Inggris, ia mengalami keseleo lagi dan ditarik keluar dengan tandu. Rangkaian masalah yang panjang dan signifikan ini berisiko memengaruhi daya tariknya di bursa transfer.
Lazio dan Fiorentina
AC Milan, seiring investasi besar senilai 74 juta euro untuk eks PSG Gonçalo Ramos, siap mempertimbangkan Gimenez dengan status pinjaman berbayar disertai kewajiban pembelian permanen. Penyerang Meksiko itu datang pada Februari 2025 dari Feyenoord dengan nilai sekitar 30 juta euro. Milan ingin mendapatkan pemasukan dengan jumlah yang sama untuk seorang penyerang penting yang sedang menjalani periode sangat sulit dan membutuhkan perubahan suasana. Apalagi, dalam hierarki klub AC Milan, Ramos akan menjadi starter yang tak tergoyahkan sementara Camarda terus naik posisi. Agen Pimenta sejauh ini telah menerima minat kuat dari Lazio dan penjajakan dari Fiorentina yang bisa mengambil langkah resmi jika Kean hengkang.
Simpul formula
Sebelum bergerak serius untuk penyerang Meksiko itu, Lazio harus melepas salah satu dari Boulaye Dia dan Ratkov. Menyadari bahwa pinjaman sederhana dengan opsi pembelian tidak cukup untuk mendapatkan lampu hijau dari AC Milan. Sementara itu, Gimenez sendiri mulai membuka diri secara signifikan kepada Lazio.
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