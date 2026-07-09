Pergerakan pemain yang dinamis di Milan. Pada akhir pekan ini, Mario Gila dijadwalkan tiba di Milan untuk menjalani pemeriksaan medis, sebelum kemudian menandatangani kontrak dengan klub yang bermarkas di Via Aldo Rossi. Kedatangan bek asal Spanyol tersebut membuat Fikayo Tomori terdesak untuk hengkang: kontrak bek asal Inggris itu akan berakhir pada 2027, dan negosiasi perpanjangan kontrak telah menemui jalan buntu selama beberapa bulan terakhir.
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Milan, Lampard menginginkan Tomori di Coventry: bek asal Inggris itu masih menunda keputusannya
COVENTRY MELAKUKAN TEKANAN
Berbeda dengan masa lalu yang baru-baru ini, Tomori kini bersedia hengkang dari Milan pada bursa transfer kali ini dan telah membicarakannya dengan tim manajemennya. Klub Rossonero berharap bisa mendapatkan setidaknya 15 juta dari penjualan pemain tersebut, mengingat telah ada beberapa tawaran dari Liga Premier: tawaran yang paling konkret datang dari Frank Lampard. Coventry, yang baru saja promosi ke Liga Premier, telah menunjukkan minat yang sangat konkret terhadap mantan pemain Chelsea tersebut, namun ia meminta waktu untuk mempertimbangkan pro dan kontranya.
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