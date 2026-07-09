Milan, Lampard menginginkan Tomori di Coventry: bek asal Inggris itu masih menunda keputusannya

Berbeda dengan masa lalu yang baru-baru ini, Tomori kini bersedia hengkang dari Milan pada bursa transfer kali ini dan telah membicarakannya dengan tim manajemennya. Klub Rossonero berharap bisa mendapatkan setidaknya 15 juta dari penjualan pemain tersebut, mengingat telah ada beberapa tawaran dari Liga Premier: tawaran yang paling konkret datang dari Frank Lampard. Coventry, yang baru saja promosi ke Liga Premier, telah menunjukkan minat yang sangat konkret terhadap mantan pemain Chelsea tersebut, namun ia meminta waktu untuk mempertimbangkan pro dan kontranya.