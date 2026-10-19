Markus Krosche, setelah secara resmi berpamitan dari Eintracht Frankfurt dalam beberapa jam terakhir, kini sangat dekat untuk menjadi kepala departemen sepak bola baru AC Milan. Negosiasi dengan Cardinale melaju pesat menuju kesepakatan akhir, sehingga perkembangan penting diperkirakan muncul dalam waktu dekat.
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Milan, Krosche ingin Hurdung bergabung dengan timnya: hari ini pria berusia 36 tahun itu akan bertemu dengan Eintracht Frankfurt, ini informasi yang beredar
Hardung bertemu Eintracht Frankfurt
Markus Krosche mengajukan sejumlah permintaan spesifik kepada Cardinale, salah satunya membawa serta Timmo Hardung ke AC Milan. Direktur olahraga kepercayaannya sekaligus tangan kanannya itu telah mendampinginya di Leipzig dan Frankfurt. Hari ini, Hardung akan bertemu dengan klub Jerman tersebut, yang tampaknya sudah menegaskan keinginan untuk mempertahankannya.
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