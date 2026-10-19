Markus Krosche, setelah secara resmi berpamitan dari Eintracht Frankfurt dalam beberapa jam terakhir, kini sangat dekat untuk menjadi kepala departemen sepak bola baru AC Milan. Negosiasi dengan Cardinale melaju pesat menuju kesepakatan akhir, sehingga perkembangan penting diperkirakan muncul dalam waktu dekat.