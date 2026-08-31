Kostov adalah permata terbaru yang dihasilkan Red Star. Gelandang serang kelahiran 2008 itu sudah menjadi starter selama satu setengah tahun di salah satu tim terpenting di Eropa Timur. Arsenal dan Borussia Dortmund sudah lama memantaunya, Inter sempat lama bernegosiasi tetapi kemudian tidak mewujudkan minat itu dengan langkah konkret. Kini Milan adalah tim Italia yang paling berminat, tetapi lebih untuk musim depan: idenya adalah mengamankannya pada musim dingin lalu membawanya ke Milan hanya setelah musim berakhir. Proyek ini ambisius dan sulit, tetapi punya peluang bagus untuk berhasil.
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Milan, Kostov adalah rekrutan untuk masa depan: permata Red Star itu telah meyakinkan Amorim dan tim pencari bakat
Kontak dengan Kolarov
Kostov mengawali musim ini dengan langkah yang tepat lewat tiga gol dalam tiga pertandingan di divisi utama Serbia. Agen sang pemain adalah Nikola Kolarov, saudara dari Alexander, asisten Cristian Chivu, dan Milan sudah menjalin kontak dengannya selama beberapa bulan. Mereka mencari tahu soal harga dan kemungkinan perkembangannya: 20 juta euro adalah harga dasar yang dipatok Red Star. Bukan jumlah kecil, tentu saja.
Yang terkuat sejak era Stankovic
Di Beograd mereka tidak ragu soal masa depan pemain muda ini. Bahkan direktur olahraga klub, Mitar Mrkela, melontarkan perbandingan yang sangat berat, terutama jika dibaca dari sudut pandang Inter: "Kostov memainkan sepakbola terbaik dibanding pemain lain seusianya, saya tidak tahu apakah dalam beberapa tahun terakhir, mungkin sejak Dejan Stankovic. Di usia 17 tahun ia sudah menentukan banyak pertandingan penting. Dia adalah pemain yang luar biasa dari segi kualitas, dan masih terus berkembang. Ia telah mencetak 9 gol di liga, membukukan 7 assist, dan sebagai gelandang ia sangat berkontribusi baik dalam fase bertahan maupun menyerang. Statistiknya fantastis, dan saya yakin dia akan menjadi transfer rekor baru untuk sepakbola kami".
KARAKTERISTIK
Pada usia 18 tahun, Kostov dianggap sebagai talenta muda Serbia terbaik untuk masa depan. Ia mampu bermain dalam jarak pendek maupun panjang, punya kepribadian dan eksekusi yang cepat. Bersama tim utama Red Star, ia telah memainkan beberapa laga sebagai gelandang tengah untuk memaksimalkan kemampuannya masuk ke area penalti lawan, tetapi posisi aslinya adalah gelandang serang dan di area tersebut ia menemukan zona nyamannya. AC Milan sudah memantaunya selama setahun dan dalam beberapa bulan ke depan akan menuntaskan keraguan terakhir sebelum melangkah lebih jauh dalam pembicaraan dengan Red Star.
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