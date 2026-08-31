Milan, Kostov adalah rekrutan untuk masa depan: permata Red Star itu telah meyakinkan Amorim dan tim pencari bakat

Di Beograd mereka tidak ragu soal masa depan pemain muda ini. Bahkan direktur olahraga klub, Mitar Mrkela, melontarkan perbandingan yang sangat berat, terutama jika dibaca dari sudut pandang Inter: "Kostov memainkan sepakbola terbaik dibanding pemain lain seusianya, saya tidak tahu apakah dalam beberapa tahun terakhir, mungkin sejak Dejan Stankovic. Di usia 17 tahun ia sudah menentukan banyak pertandingan penting. Dia adalah pemain yang luar biasa dari segi kualitas, dan masih terus berkembang. Ia telah mencetak 9 gol di liga, membukukan 7 assist, dan sebagai gelandang ia sangat berkontribusi baik dalam fase bertahan maupun menyerang. Statistiknya fantastis, dan saya yakin dia akan menjadi transfer rekor baru untuk sepakbola kami".