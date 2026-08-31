Rencana untuk masa depan sudah jelas. Milan ingin melanjutkan kerja sama dengan Adrien Rabiot dan sedang berupaya memperpanjang kontraknya. Saat ini belum ada pertemuan resmi yang dijadwalkan, tetapi niatnya sudah jelas, pemain Prancis itu dianggap sebagai pilar proyek Ruben Amorim, untuk masa kini dan masa depan. Menurut yang ditulis hari ini oleh Milannews, telah ada pertemuan awal dengan ibu Veronique untuk mulai membahas syarat-syarat kesepakatan yang mungkin tercapai. Setelah bursa transfer berakhir, Gerry Cardinale sendiri yang akan menangani negosiasi tersebut, bagi Milan, perpanjangan kontrak mantan gelandang Juventus dan Paris Saint-Germain itu adalah prioritas.
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Milan, kontak untuk perpanjangan kontrak Adrien Rabiot: Gerry Cardinale turun tangan langsung menanganinya
Kata-kata manis dari Amorim
Dalam ide Amorim, Rabiot bisa bermain di tengah lapangan atau sebagai gelandang serang di belakang penyerang. Pelatih asal Portugal itu jatuh cinta secara sepakbola kepada pemain Prancis tersebut, seperti yang diakuinya menjelang laga melawan Venezia: "Saya tidak mengenalnya sebelum datang ke sini. Rabiot adalah pemain yang krusial bagi kami. Saya sangat menyukainya. Kami ingin dia bertahan dan, jika memungkinkan, kami juga ingin memperpanjang kontraknya. Dia tahu itu: dia punya keinginan untuk belajar, terlepas dari usianya. Dalam latihan dia membantu para pemain muda, seperti Diawara. Dia masih jauh dari kondisi idealnya, tetapi dia sudah sangat membantu kami".
Berapa gaji Rabiot
Rabiot bergabung dengan AC Milan pada musim panas lalu dari Marseille dengan biaya sekitar 10 juta euro, termasuk bonus. Gelandang kelahiran 1995 itu, yang sangat diinginkan mantan pelatih AC Milan Massimiliano Allegri, menandatangani kontrak hingga 30 Juni 2028 dengan gaji bersih 5 juta euro per musim.
Neraca AC Milan
Rabiot telah memainkan total 34 pertandingan bersama Milan, dengan 7 gol dan 6 assist. Pada musim ini ia masuk dari bangku cadangan baik saat melawan Torino maupun Venezia, mencetak satu gol dan menyumbang satu assist dalam laga pembuka di Olimpico Grande Torino.
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