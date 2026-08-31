Dalam ide Amorim, Rabiot bisa bermain di tengah lapangan atau sebagai gelandang serang di belakang penyerang. Pelatih asal Portugal itu jatuh cinta secara sepakbola kepada pemain Prancis tersebut, seperti yang diakuinya menjelang laga melawan Venezia: "Saya tidak mengenalnya sebelum datang ke sini. Rabiot adalah pemain yang krusial bagi kami. Saya sangat menyukainya. Kami ingin dia bertahan dan, jika memungkinkan, kami juga ingin memperpanjang kontraknya. Dia tahu itu: dia punya keinginan untuk belajar, terlepas dari usianya. Dalam latihan dia membantu para pemain muda, seperti Diawara. Dia masih jauh dari kondisi idealnya, tetapi dia sudah sangat membantu kami".



